Минцифры хочет ввести контроль скорости мобильного интернета: готовит изменения в законодательство

В правительстве готовят изменения в законодательство, которые позволят государству контролировать скорость мобильного интернета, а украинцам – тестировать ее и влиять на качество сети. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

По его словам, средняя скорость мобильного интернета в Украине должна быть не менее 2 Мбит/сек. Этого достаточно, чтобы проводить видеовстречи со смартфона в дороге или публиковать видео в Instagram и обмениваться файлами без Wi-Fi.

Федоров пояснил, что такая скорость должна быть во всех населенных пунктах и на дорогах, где есть мобильная связь. Однако в некоторых селах этот показатель меньше из-за недостаточного количества базовых станций.

"Скорость – один из показателей, который операторы используют как конкурентное преимущество. Однако в новом Законе об электронных коммуникациях такого показателя нет. Поэтому в дальнейшем государство не сможет проверять, действительно ли всюду достаточная скорость загрузки", – высказался министр, добавив, что изменения в законодательство позволят контролировать показатели.

Скорость мобильного интернета в Украине: предыдущие шаги правительства

Как отмечает ITC, инициатива введения минимальной скорости мобильного интернета и контроля соблюдения нормативов впервые появилась еще в апреле 2021 года. Тогда в Минцифре заявили, что работают над введением норм, благодаря которым мобильная страница будет загружаться за несколько секунд, а качественный мобильный интернет станет доступным жителям в любой части города и села.

Государственные нормы качества мобильной связи установили еще в 2010 году, но показатели для силы сигнала, скорости передачи данных или времени возможной задержки соединения тогда не прописали.

Осенью 2021 года были утверждены новые стандарты. Тогда минимально гарантированную скорость мобильного интернета установили на уровне 2 Мбит/сек (именно об этом показателе и сейчас говорит Федоров) для загрузки в сетях 3G (UMTS) и 4G (LTE), а также не менее 0,5 Мб/сек для выгрузки в 4G (LTE) сетях. Отдельно было отмечено, что минимум 65% территории населенного пункта должно быть обеспечено связью, чтобы считать его "покрытым".

Издание указывает, что довести дело до логического завершения помешала полномасштабная война. Однако сейчас Минцифры вернулось к идее закрепить минимальную скорость мобильного интернета в законодательстве.