Мобільні оператори піднімають тарифи. Як зростатимуть ціни на звʼязок протягом 2023 року

Те, що зараз здається зростанням тарифів на мобільний інтернет та зв'язок, насправді фактично є приведенням рівня вартості послуг операторів до показника на початку 2022 року, але в доларовому еквіваленті. Саме курс валют, інфляція і тривала війна в Україні — основні фактори підвищення тарифів мобільних операторів. Delo зʼясовувало, як зростатимуть ціни на звʼязок протягом 2023 року

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

На початку 2023 року Kyivstar підняв деякі свої тарифи майже у два рази, Vodafone — на 40- 60 грн, Lifecell — на 20-75 грн в залежності тарифу.

Тарифи для контрактних абонентів Kyivstar, які користуються послугами три та більше років також змінять, але по-різному. Кожному клієнту оператор повідомить індивідуально. Lifecell змінить вартість таких тарифів: "Лайфхак", "Інтернет Жара", "Залізна двадцятка", а також "4 Безліміти 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт".

До кінця 2023 року мобільний інтернет та зв'язок неминуче подорожчають ще на 30%. Принаймні такі прогнози в опитаних Delo.ua експертів ринку.

Телеком-експерт Олександр Глущенко пояснює, що для підтримки роботи мережі оператори повинні систематично інвестувати в її розгалуження, ремонт, і загальну підтримку. Військові дії в країні, віялові відключення електроенергії протягом декількох місяців тільки збільшують суму, яку компанії повинні вкладати, не лише в покращення своїх послуг, але і у відновлення, закупку нового обладнання та генераторів.

На додачу до цього у багатьох операторів зменшилась абонентська база, тому що клієнти виїхали за кордон і перестали користуватися послугами. Крім того, дефіцит кадрів, який був і до повномасштабного вторгнення, посилився, адже частина спеціалістів була мобілізована, а частина – евакуювалася.

"В Україні дуже багато факторів, які впливають на ціну — точно нічого дешевше не буде. Для розуміння на майбутнє, можна відштовхуватися від такої пропорції: у вас тарифний план був, умовно кажучи, $10 — рік назад в гривневому еквіваленті ви платили 290 грн, отже зараз ви мали б платити 400 грн, що також становило б $10. Рано чи пізно оператори піднімуть вартість своїх тарифів до такого рівня (в середньому). До кінця 2023 року можна очікувати зростання тарифів мобільних операторів на 30%". Олександр Глущенко Телеком-експерт, член Громадської ради при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення

Як мобільні оператори розраховують відсоток зростання тарифу

В lifecell пояснили, що відсоток, на який піднімаються ціни – індивідуальний для кожного тарифного плану.

"Запланована зміна вартості складатиме 20-75 грн в залежності тарифу. Ми розуміємо, що більшість наших абонентів відчувають тиск від повсякчасного зростання цін, тому пропонуємо сплатити пакет послуг на рік вперед, це дозволить зафіксувати стару вартість та додатково отримати знижку до 15%. Також ми надаємо можливість самостійно обрати будь-який відкритий для підключення тарифний план та змінити його без додаткової плати", — пояснили в компанії.

В Kyivstar звертають увагу на активність абонента: якщо клієнт витрачає навіть більше за місяць, ніж вартість його пакета – компанія запропонуємо йому новий тариф. Таку пропозицію абонент отримує незадовго до запланованих змін – за 1-2 місяці.

"За рік до змін ми працюємо із ціновою пропозицією "на полиці". Якщо у 2021 році початкова вартість тарифу передплати була 135 грн, то зараз 150 грн, а незабаром може стати 175 грн. Це вимушені зміни, які продиктовані ринком. І, звісно, зміна вартості послуг у нас завжди супроводжується збільшенням обсягу послуг. Якщо клієнтам не треба більший обсяг послуг, то Kyivstar дає можливість всім абонентам змінити свій тариф на дешевший. І це безкоштовно". Павло Дорошук Керівник відділу ціноутворення для абонентів масового ринку Kyivstar

Vodafone на шляху комунікації з абонентами щодо підняття тарифів прийняв рішення надавати нові пропозиції. Компанія вирішила запустити нову тарифну лінійку, в якій запроваджений принцип хвилин, які можна використовувати для дзвінків на різні мережі в Україні та безлімітний трафік на 38 найпопулярніших застосунків і месенджерів.

Оператори розраховують, що нові тарифні плани, або збільшення можливостей в рамках діючих пом'якшать процес підняв цін на свої послуги.

Скільки оператори вклали у відновлення мереж

Витрати, пов’язані з війною у лютому-вересні 2022 року, Vodafone оцінює у 810 млн грн. За цей період компанія відновила роботу 242 об’єктів зв’язку, що були зруйновані або зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій. Фахівці компанії збільшили ємність мережі у густонаселених районах західних областей, де оселилося більшість внутрішніх мігрантів. Загалом за 9 міс Vodafone побудував 147 нових базових станції, виведено в ефір близько 3000 базових станцій 4G, також для збільшення ємності було модернізовано 1422 3G БС.

Капітальні витрати Kyivstar у 2022 році склали майже 4 млрд грн. В цю суму входить не тільки фінансування відновлення зруйнованої мережі, будівництво нових базових станцій та модернізація старих, а й інвестиції в закупівлю генераторів.

"У 2023 році ми продовжуємо відновлювати зруйновану мережу на Херсонщині та Харківщині, де до 80% обладнання було повністю знищено. Можливо ще гірша ситуація нас чекає на решті тимчасово окупованих територіях. Тому ми готуємося збільшувати інвестиції, щоб відновити український зв'язок на всій території України", — зауважив керівник відділу ціноутворення для абонентів масового ринку Kyivstar.

У lifecell ще не готові назвати суму, яку вклали у відновлення обладнання. Водночас зауважують, що ремонтні бригади компанії регулярно виїжджають на об’єкти, які постраждали від обстрілів, щоб оперативно лагодити зв'язок. За рік здійснили понад 80 тисяч таких виїздів. За час війни інженери відновили більше 670 км пошкоджених оптоволоконних ліній.