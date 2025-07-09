Угорщина пропонує запустити трубопровід "Одеса-Броди", щоб замінити російську нафту

Угорська нафтогазова компанія Mol, котра зазнає критики за збереження залежності від російської нафти, вважає доступ до українського нафтопроводу Одеса-Броди найперспективнішим шляхом для диверсифікації постачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Замінити російську нафту

В угорській нафтовій компанії розглядають нафтопровід, що йде з портового міста Одеси до міста Броди на Львівщині, найкращим варіантом диверсифікації постачання, адже тоді Mol могла б отримувати сировину, що доставлятиметься танкерами в український порт.

Нафта постачатиметься до Броди неподалік українсько-польського кордону, де український нафтопровід з’єднується з південною гілкою "Дружби", через яку Угорщина продовжує отримувати російську нафту.

"Одеський трубопровід дасть доступ до всіх видів альтернативної нафти завдяки морському сполученню. Він послужить забезпеченню безпеки постачань у регіоні, ЄС та Україні", – пояснив Сабольч Паль Сабо, старший віце-президент Mol з управління ланцюжками постачання.

Попри те, що Угорщина отримала виняток з нафтового ембарго ЄС у 2022 році, котрий дозволяє їй імпортувати російську нафту, на Будапешт здійснюється дедалі більший тиск через план Євросоюзу припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року.

Mol уже модернізує свої переробні потужності, аби вони могли працювати з нафтою, яка постачатиметься не з Росії. За оцінками компанії, це коштуватиме близько $500 мільйонів.

Ставка на Україну

Нині Одеса перебуває під постійними ракетними обстрілами з боку Росії, тоді як сам нафтопровід наразі не функціонує та потребує значних інвестицій. Крім того, прибережна зона Чорного моря щільно замінована з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Реалізація плану вимагатиме також політичних зусиль з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, котрий відомий проросійською позицією та опором санкціям проти РФ. Він неодноразово закликав до припинення підтримки України та блокує євроінтеграцію України.

Втім, наразі Mol закликає Європейський Союз та інші зацікавлені країни долучитися до відновлення нафтопроводу. Компанія також вважає, що цей маршрут може стати альтернативою для Сербії, з якою Угорщина будує трубопровідне з’єднання.

Про MOL

MOL – найбільший виробник вуглеводнів в Угорщині, що має майже 1,300 нафтових та газових свердловин. У 2024 році MOL забезпечував 47% вітчизняного видобутку нафти (майже 600 тис. тонн) та майже 90% вітчизняного видобутку природного газу (майже 1.5 млрд куб. м). Видобування нафти та газу MOL Group на даний час становить близько 39% від загального обсягу видобутку. У рамках свого міжнародного портфеля MOL Group має активи з розвідки та видобутку нафти та газу в дев'яти країнах, з яких вона веде видобуток у восьми країнах.

Зауважимо, у вересні 2024 року угорська енергетична компанія MOL заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Постачання російської нафти компанії "Лукойл" нафтопроводом "Дружба" до Угорщини відновилося за зміненими контрактами. Прийом сировини тепер іде на кордоні Білорусії та України.

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини, але MOL планує повністю відмовитися від неї.

Нещодавно нафтогазова компанія MOL виявила нове родовище нафти поблизу Шомогісамсона на заході Угорщини.