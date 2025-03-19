В Угорщині виявили нове родовище нафти

Нафтогазова компанія MOL виявила нове родовище нафти поблизу Шомогісамсона на заході Угорщини.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба MOL.

Зменшення енергетичної залежності Угорщини

"Нове родовище нафти стане важливим кроком для зменшення енергетичної залежності Угорщини від імпорту й підтверджує потенціал країни для подальшого розвитку нафтогазової галузі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що буріння нової свердловини під назвою Som-8 на нафтовому родовищі Somogysámson почалося 25 листопада 2024 року і було завершено на Різдво. Нафту було знайдено на глибині 1 250 метрів.

Очікується, що свердловина здатна виробляти 1,200 барелів нафти на день, яка транспортуватиметься танкерами на Дунайський НПЗ у Сазхаломбатті.

У компанії наголошують, що відкриття стало «явним доказом» подальшого потенціалу видобутку вуглеводнів в Угорщині. Крім того, нафтові родовища MOL у Вічеші та Турі, недалеко від Будапешту, та газові родовища на сході країни підняли внутрішній видобуток до п'ятирічного максимуму.

У MOL підкреслили, що компанія має амбітні інвестиційні плани в галузі розвідки та видобутку. Протягом наступних п'яти років планується інвестувати близько 150 млрд форинтів у видобуток нафти та газу в Угорщині.

Про MOL

MOL – найбільший виробник вуглеводнів в Угорщині, що має майже 1,300 нафтових та газових свердловин. У 2024 році MOL забезпечував 47% вітчизняного видобутку нафти (майже 600 тис. тонн) та майже 90% вітчизняного видобутку природного газу (майже 1.5 млрд куб. м). Видобування нафти та газу MOL Group на даний час становить близько 39% від загального обсягу видобутку. У рамках свого міжнародного портфеля MOL Group має активи з розвідки та видобутку нафти та газу в дев'яти країнах, з яких вона веде видобуток у восьми країнах.

Зауважимо, у вересні 2024 року угорська енергетична компанія MOL заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Постачання російської нафти компанії "Лукойл" нафтопроводом "Дружба" до Угорщини відновилося за зміненими контрактами. Прийом сировини тепер іде на кордоні Білорусії та України.

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини, але MOL планує повністю відмовитися від неї.