В Венгрии обнаружили новое месторождение нефти

Нефтегазовая компания MOL обнаружила новое месторождение нефти вблизи Шомогиссамсона на западе Венгрии.

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Об этом сообщила пресс-служба MOL.

Уменьшение энергетической зависимости Венгрии

"Новое месторождение нефти станет важным шагом для уменьшения энергетической зависимости Венгрии от импорта и подтверждает потенциал страны для дальнейшего развития нефтегазовой отрасли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бурение новой скважины под названием Som-8 на нефтяном месторождении Somogysámson началось 25 ноября 2024 г. и было завершено на Рождество. Нефть была найдена на глубине 1250 метров.

Ожидается, что скважина способна производить 1200 баррелей нефти в день, которая будет транспортироваться танкерами на Дунайский НПЗ в Сазхаломбатте.

В компании отмечают, что открытие стало «явным доказательством» дальнейшего потенциала добычи углеводородов в Венгрии. Кроме того, нефтяные месторождения MOL в Вичеше и Туре, недалеко от Будапешта, и газовые месторождения на востоке страны подняли внутреннюю добычу до пятилетнего максимума.

В MOL подчеркнули, что у компании есть амбициозные инвестиционные планы в области разведки и добычи. В течение следующих пяти лет планируется инвестировать около 150 млрд. форинтов в добычу нефти и газа в Венгрии.

Про MOL

MOL – крупнейший производитель углеводородов в Венгрии, имеющий около 1,300 нефтяных и газовых скважин. В 2024 году MOL обеспечивал 47% отечественной добычи нефти (около 600 тыс. тонн) и почти 90% отечественной добычи природного газа (около 1.5 млрд куб. м). Добыча нефти и газа MOL Group в настоящее время составляет около 39% общего объема добычи. В рамках своего международного портфеля MOL Group имеет активы разведки и добычи нефти и газа в девяти странах, из которых она ведет добычу в восьми странах.

Отметим, соглашение на транспортировку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" было подписано в 2019 году на десять лет. В результате санкций Украины против «Лукойла» в 2024 г. новым заказчиком услуг транспортировки с 9 сентября 2024 года стала венгерская MOL Nyrt., покупающая российскую нефть на белорусско-украинской границе.

Больше всего российской нефти в 2024 году было поставлено в Венгрию, Словакию и Чехию.