Венгрия будет импортировать нефть из Казахстана через Украину

Венгрия будет импортировать нефть из Казахстана по трубопроводу "Дружба", пролегающему через территорию Украины.

Об этом заявил министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто, сообщает пресс-служба казахстанского министерства.

Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сектора обеих стран. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере между компаниями КазМунайГаз и MOL Group.

Стороны отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения "Рожковское", в котором принимают участие обе компании.

Также был поднят вопрос поставки казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течение 2025 года.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений в области энергетики и наметили планы по реализации достигнутых договоренностей.

Транзит российской нефти по территории Украины

Отметим, соглашение на транспортировку российской нефти по нефтепроводу Дружба было подписано в 2019 году на десять лет. В результате санкций Украины против «Лукойла» в 2024 г. Новым заказчиком услуг транспортировки с 9 сентября 2024 года стала венгерская MOL Nyrt., покупающая российскую нефть на белорусско-украинской границе.

В то время как транзит российского газа через Украину завершился 1 января 2025 года, поставки нефти из РФ продолжаются.

Украина в течение 2024 года транспортировала по южной ветке нефтепровода "Дружба" около 11,36 млн т российской нефти.

Больше всего российской нефти в 2024 году было поставлено в Венгрию, Словакию и Чехию.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №12380, предусматривающий запрет транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения.

В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пригрозил Украине заблокировать ее вступление в Европейский Союз из-за прекращения транзита нефти и газа из России.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что остановка транзита нефти будет нарушением соглашения об ассоциации с ЕС, поэтому Украина не будет останавливать транзит.