Бронирование, нефть, газ, инвестиции. Главное из выступления Дениса Шмыгаля в Верховной Раде

Верховная Рада вызвала в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля. 10 января он выступил перед народными депутатами во время "Часа вопросов к правительству". Трансляцию из ВР вел нардеп Алексей Гончаренко.

Издание Delo.ua собрало его главные заявления:

· по состоянию на сегодняшний день от мобилизации забронировано менее миллиона человек – от 900 до 950 тысяч;

· на заседании в пятницу Кабмин планирует сверх нормы забронировать ремонтные бригады облгазов (ранее правительство обвинили, что оно отказалось предоставить операторам газораспределительных систем статус критических предприятий и забронировать работников);

· запасы угля на украинских складах составляют примерно 3 млн тонн, что является историческим показателем "если не за всю историю, то за последние 20 лет точно";

· остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", чего требуют около 20 депутатов в недавно зарегистрированном законопроекте, будет нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС;

· Украина не планирует подписывать никакие контракты на продление транзита российского газа через свою территорию;

· несмотря на угрозы премьера Словакии Роберта Фицо остановить поставки электроэнергии Украине, пока нет угрозы ограничения объемов импорта электричества;

· в 2024 году правительству удалось привлечь 41,7 млрд долларов внешнего финансирования;

· в Украине уже зарегистрировано 100 индустриальных парков – "каждая вложенная гривна сгенерирует до 6 гривен соответствующих частных инвестиций";

· Украина сформировала единый портфель публичных инвестиций, объединяющий 787 проектов;

· восстановление Украины – один из главных и важных приоритетов, на 2025 год на программу "єВідновлення" предусмотрено 4 млрд грн;

· правительство планирует развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд украинской армии: в 2025 году планируется привлечь не менее 1 млрд долларов финансирования.

· к программе "Национальный кэшбэк" присоединились 1600 украинских производителей, 8 млн граждан.

Добавим, отвечая на вопрос, почему до сих пор нет демобилизационного законопроекта, Шмыгаль ответил, что в условиях военного положения политики формирует Минобороны вместе с Генштабом. В то же время первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк добавил, что соответствующий законопроект уже разработан. Однако, по его словам, нужно еще три месяца на проработку новых форм и способов ведения боевых действий, а также понимания того, как можно заменить большое количество людей, подлежащих демобилизации.