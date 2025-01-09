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Правительство выступило против бронирования работников газовой отрасли – нардеп

Правительство выступило против бронирования работников газовой отрасли – нардеп

8 января Кабмин отказался предоставить операторам газораспределительных систем статус критических предприятий и забронировать работников.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Мне стало известно, что Кабмин вчера отказался предоставить операторам газораспределительных систем статус критических предприятий и забронировать работников. Еще одна "гениальная" идея нашего Кабмина", — написал он.

По его словам, ТЭЦ, котельные, школы, больницы, детские сады и жилые дома могут остаться без тепла, а риски масштабных аварий вырастают в разы.

"Кто объяснит украинцам, что будет, когда сети останутся без обслуживания? Кто будет реагировать на аварийные вызовы? А если российская атака – кто будет ликвидировать последствия?", – добавил Гончаренко.

В Украине заработал новый порядок бронирования работников

С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.

Бронирование будет осуществляться по решениям Министерства экономики по спискам, представленным через портал "Действие" и согласованным Министерством обороны.

Его срок не может превышать:

  1. 12 месяцев – для предприятий и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения;
  2. срок контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг – для структур, признанных критически важными для нужд военных;
  3. срок самой мобилизации – для органов власти;
  4. срок контракта или назначения – для международных и неправительственных организаций, членом или наблюдателем в которых является Украина.

Забронировать можно   до 50% от количества военнообязанных   работников, которая была на предприятии   по состоянию на 18 мая 2024 года (или же   в случае увеличения там численности военнообязанных работников или образования предприятия уже после этой даты —   по состоянию на дату представления списков ).

Автор:
Татьяна Гойденко