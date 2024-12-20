Последние изменения в бронировании работников: что должен учитывать бизнес

22 ноября 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 1332, которое внесло изменения в процедуры определения статуса критически важных предприятий и бронирования военнообязанных работников. Что следует учитывать бизнесу, какие подводные камни процедуры и как работодателям сохранить свой самый ценный ресурс – людей, подробнее об этом в материале.

Принятие этих изменений явилось следствием проведенного в октябре-ноябре 2024 года аудита критически важных предприятий. По его итогам правительство решило повысить требования к бизнесу, претендующему на статус критичности, а также уточнить правила бронирования работников. Основная цель указанных нововведений – обеспечить приоритетность тех компаний, реально влияющих на функционирование национальной экономики и безопасность страны.

Об изменениях в контексте получения статуса критически важного предприятия

Правительство фактически не изменило критерии, по которым бизнес может получить статус критичности, однако установил, что предприятия, имеющие такой статус, должны подтвердить его до 28 февраля 2024 года, независимо от срока действия предыдущего.

Дополнительно, теперь установлена обязательность для предприятий соответствия еще двум ключевым критериям:

отсутствие задолженности по уплате налогов в государственный и местный бюджеты и единый социальный взнос;

размер средней заработной платы на предприятии за последний календарный квартал не должен быть ниже размера минимальной заработной платы, умноженной на коэффициент 2,5, что подтверждается соответствующей справкой предприятия (по состоянию на дату публикации этого материала это составляет сумму в размере 20 000 грн).

Для получения статуса критичности предприятию следует соответствовать 2 вышеуказанным критериям и выбрать еще один, например:

сумма уплаченных налогов и сборов должна превышать сумму 1,5 млн. евро в год;

валютные поступления предприятия составляют более 32 млн. евро в год (без учета займов и кредитов).

наличие статуса резидента Дія.City и тд.

Минэкономики восстановило предоставление статуса критичности предприятиям, отвечающим установленным критериям, кроме тех предприятий, которые одним из критериев выбирают критичность для отрасли национальной экономики.

Тем не менее, это временно, поскольку ожидается обнародование новых отраслевых критериев от профильных министерств. Напомним, что на последние возложена обязанность разработать и согласовать с Минэкономики и Минобороны новые критерии, по которым будет производиться определение предприятия имеющим важное значение для отрасли национальной экономики.

Из неофициальных источников известно, что, например, критерии Минэкономики не претерпевают существенных изменений. Планируется их расширение еще одним пунктом, касающимся представительств международных организаций, а также должностные лица намерены подкорректировать критерий средней заработной платы на предприятии, очевидно в сторону увеличения предыдущего размера.

Также обращаем внимание, что бизнес, который выбирает одним из критериев соответствие суммы уплаченных налогов более чем на 1,5 млн евро, в подтверждение соответствия этому, кроме прочего, должен предоставить налоговую отчетность за предыдущий год. Следовательно, если предприятие будет обращаться еще в декабре этого года для подтверждения критичности – налоговая отчетность должна подаваться за 2023 год, однако если такое подтверждение уже будет осуществляться в 2025 году – соответственно налоговая отчетность должна быть за 2024 год.

На практике могут возникать нюансы, поскольку маловероятно, что в срок до 28 февраля 2025 года предприятие сможет подготовить все отчетности, подтверждающие, что сумма уплаченных им налогов превышает эквивалент 1,5 млн евро. Поэтому, рекомендуем таким предприятиям не затягивать и не откладывать этот процесс на следующий год.

В заключение, рекомендуем предприятиям, которые подали документы для получения критичности до введения указанных изменений, и так и не получили результатов их рассмотрения передать документы повторно с учетом новых требований.

Что касается изменений в процедуре бронирования работников

С 22 ноября 2024 года бронирование военнообязанных работников осуществляется исключительно с использованием вебпортала "Дія".

Напоминаем, что по общему правилу статус критически важного предприятия дает право бронировать до 50% военнообязанных работников от их общего количества, но по отдельному решению Министра обороны Украины это число может быть увеличено.

При реализации процедуры бронирования бизнеса следует учитывать, что:

в общее количество военнообязанных работников не учитываются военнообязанные женщины;

нельзя забронировать работника, у которого начислена заработная плата за последний квартал менее 20 000 грн.

При бронировании работника работодатель при подаче списков должен декларативно подтвердить, что его начисленная заработная плата до вычета всех налогов будет не менее 20 000 грн. Это позволит бизнесу бронировать вновь принятых работников сразу.

количество военнообязанных работников для бронирования учитывается по состоянию на 18 мая 2024, а в случае увеличения их численности — по состоянию на дату представления соответствующих списков;

работодателю запрещено бронировать работников без военно-учетных документов, находящихся в розыске, и тех, кто не уточнил свои военно-учетные данные.

В конце концов, все отсрочки, предоставленные военнообязанным работникам, до 22 ноября 2024 года остаются в силе в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года. То есть, если отсрочка была предоставлена работнику, условно, свыше указанной даты – то ее действие будет заканчиваться 28 февраля 2025 года. Если же срок действия отсрочки истек до 28 февраля 2025 — то в таком случае никакой автопролонгации не будет.

Поэтому настоятельно рекомендуем бизнесу после подтверждения критичности перебронировать своих работников на новый срок. Такая процедура будет занимать 72 часа с момента представления работодателем соответствующих списков.

Общие рекомендации для бизнеса

Перед подачей документов для подтверждения критичности обязательно проверьте соответствие установленным критериям, особенно по уровню заработной платы и отсутствию задолженностей по уплате налогов. Не медлите с процессом подтверждения статуса критичности, если есть возможность – сделайте это как можно скорее. После подтверждения критичности предприятия обязательно перебронируйте всех работников на новый срок действия этого статуса.

В заключение хотя новые правила требуют от бизнеса оперативности и внимания к деталям, но преждевременная подготовка поможет избежать рисков и сохранить команду.