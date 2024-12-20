Останні зміни у бронюванні працівників: що повинен враховувати бізнес

22 листопада 2024 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1332, що внесла зміни до процедур визначення статусу критично важливих підприємств і бронювання військовозобов'язаних працівників. Що слід враховувати бізнесу, які є підводні камені процедури та як роботодавцям зберегти свій найцінніший ресурс – людей, детальніше про це у матеріалі.

Прийняття цих змін стало наслідком проведеного у жовтні-листопаді 2024 року аудиту критично важливих підприємств. За його підсумками уряд вирішив підвищити вимоги до бізнесу, що претендує на статус критичності, а також уточнити правила бронювання працівників. Основна мета вказаних нововведень – забезпечити пріоритетність тих компаній, які реально мають вплив на функціонування національної економіки та безпеку країни.

Про зміни в контексті отримання статусу критично важливого підприємства

Уряд фактично не змінив критерії за якими бізнес має змогу отримати статус критичності, однак встановив, що підприємства, які мають такий статус, повинні підтвердити його до 28 лютого 2024 року, незалежно від терміну дії попереднього.

Додатково, відтепер встановлено обов'язковість для підприємств відповідності ще двом ключовим критеріям:

відсутність заборгованості зі сплати податків до державного і місцевого бюджетів та єдиного соціального внеску;

розмір середньої заробітної плати на підприємстві за останній календарний квартал не повинен бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, помноженої на коефіцієнт 2,5, що підтверджується відповідною довідкою підприємства (станом на дату публікації цього матеріалу це становить суму у розмірі 20 000 грн).

Для отримання статусу критичності підприємству слід відповідати 2 вищевказаним критеріям, та обрати ще один, наприклад:

сума сплачених податків і зборів повинна перевищувати суму 1,5 млн Євро за рік;

валютні надходження підприємства становити понад 32 млн Євро на рік (без врахування позик та кредитів).

наявність статусу резидента Дія.City тощо.

Наразі Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам, що відповідають встановленим критеріям, окрім тих підприємств, які одним із критеріїв обирають критичність для галузі національної економіки.

Проте, це тимчасово, оскільки наразі очікується оприлюднення нових галузевих критеріїв від профільних міністерств. Нагадаємо, що на останні покладено обов'язок розробити та узгодити із Мінекономіки та Міноборони нові критерії, за якими здійснюватиметься визначення підприємства таким, що має важливе значення для галузі національної економіки.

З неофіційних джерел відомо, що, наприклад, критерії Мінекономіки не зазнають суттєвих змін. Планується їх розширення ще одним пунктом, що стосуватиметься представництв міжнародних організацій, а також посадовці мають намір підкорегувати критерій щодо середньої заробітної плати на підприємстві, очевидно у сторону збільшення попереднього розміру.

Також, звертаємо увагу, що бізнес, який обирає одним із критеріїв відповідність суми сплачених податків на понад 1,5 млн євро, на підтвердження відповідності цьому, окрім іншого, повинен надати податкову звітність за попередній рік. Відтак, якщо підприємство звертатиметься ще у грудні цього року для підтвердження критичності – податкова звітність повинна подаватись за 2023 рік, однак якщо таке підтвердження вже буде здійснюватися у 2025 році – то відповідно податкова звітність повинна бути за 2024 рік.

На практиці ж можуть виникати нюанси, оскільки малоймовірно, що у строк до 28 лютого 2025 року підприємство зможе підготувати усі звітності, що підтверджуватимуть, що сума сплачених ним податків перевищує еквівалент 1,5 млн євро. Тому, нагально рекомендуємо таким підприємствам не затягувати та не відкладати цей процес на наступний рік.

Насамкінець, рекомендуємо підприємствам, які подали документи для отримання критичності до запровадження вказаних змін, і так й не отримали результатів їх розгляду переподати документи повторно із врахуванням нових вимог.

Щодо змін у процедурі бронювання працівників

З 22 листопада 2024 року бронювання військовозобов'язаних працівників здійснюється виключно із використанням вебпорталу "Дія". Новий підхід хоча й суттєво спрощує процес, але й вимагає суворого дотримання встановлених процедур.

Нагадуємо, що за загальним правилом статус критично важливого підприємства надає право бронювати до 50% військовозобов'язаних працівників від їх загальної кількості, але за окремим рішенням Міністра оборони України це число може бути збільшено.

При реалізації процедури бронювання бізнесу слід враховувати, що:

у загальну кількість військовозобов'язаних працівників не враховуються військовозобов'язані жінки;

не можна забронювати працівника, у якого нарахована заробітна плата за останній квартал менша за 20 000 грн.

При бронюванні працівника, роботодавець під час подання списків повинен декларативно підтвердити, що його нарахована заробітна плата до вирахування всіх податків буде не менше аніж 20 000 грн. Це дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників одразу.

кількість військовозобов'язаних працівників для бронювання враховується станом на 18 травня 2024 року, а у разі збільшення їх чисельності – станом на дату подання відповідних списків;

роботодавцю заборонено бронювати працівників без військово-облікових документів, таких, що перебувають у розшуку, та тих, хто не уточнив свої військово-облікові дані.

Насамкінець, усі відстрочки надані військовозобов'язаним працівникам до 22 листопада 2024 року залишаються чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Тобто, якщо відстрочка була надана працівнику, умовно, понад вказану дату – то наразі її дія закінчуватиметься 28 лютого 2025 року. Якщо ж строк дії відстрочки сплинув до 28 лютого 2025 року – то в такому випадку жодної автопролонгації не буде.

Тому, наполегливо рекомендуємо бізнесу опісля підтвердження критичності перебронювати своїх працівників на новий термін. Така процедура займатиме 72 години із моменту подання роботодавцем відповідних списків.

Загальні рекомендації для бізнесу

Перед поданням документів для підтвердження критичності обов'язково перевірте відповідність встановленим критеріям, особливо щодо рівня заробітної плати та відсутності заборгованостей зі сплати податків. Не зволікайте із процесом підтвердження статусу критичності, якщо є можливість – зробіть це якомога швидше. Опісля підтвердження критичності підприємства, обов'язково перебронюйте усіх працівників на новий термін дії цього статусу.

Насамкінець, хоча нові правила вимагають від бізнесу оперативності та уваги до деталей, але завчасна підготовка допоможе уникнути ризиків і зберегти команду.