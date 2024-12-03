Производят мебель, текстиль и керамическую плитку. В Украине первые семь предприятий обновили статус критичности

Первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям. Это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других отраслей. Компании получили возможность бронировать работников сроком до 12 месяцев.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.



В общей сложности, за первые два дня восстановления бронирования через Дію, компании подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысячи работников.

Отмечается, что еще не обновившие предприятия, но еще имеющие действующий статус критически важных, могут забронировать работников до 28 февраля 2025 года. После обновления критичности по новым обязательным критериям, они смогут бронировать работников на более длительный срок — до 12 месяцев.

Как получить статус критичности

Как сообщают в Минэкономики, для получения статуса критически важного частные предприятия должны удовлетворять двум обязательным критериям:

Уровень заработной платы. Средняя заработная плата должна быть не менее 20 000 грн за отчетный период Отсутствие задолженностей. Предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.

Также необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает €1,5 млн;

поступления в иностранной валюте превышают €32 млн;

предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

предприятие является резидентом "Дія Сіті";

оказывает услуги связи со значительными доходами;

имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Отметим, что 15 ноября правительство объявило о завершении аудита решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важных. По его результатам 95% всех критически важных предприятий этот статус сохранили.

Напомним, с 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва военной службы во время мобилизации. Теперь бронировать работников можно исключительно через портал "Дія".

Как забронировать работника через "Дію"

Для того, чтобы забронировать работника через портал "Дія", нужно предпринять следующие шаги:

зайти в кабинет гражданина, авторизовавшись через электронную подпись; выбрать опцию "Подать заявление"; указать данные работников для бронирования; подтвердить заработную плату работника; проверить заявление и подписать его (подпись должен поставить руководитель предприятия или подписант).

Заявление обрабатывается в течение трех дней. Уведомление поступает на электронную почту и в личный кабинет. Успешное бронирование будет отображаться в профиле работника в приложении "Резерв+".