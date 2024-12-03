Виробляють меблі, текстиль та керамічну плитку. В Україні перші сім підприємств оновили статус критичності

Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер. Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.



Загалом, за перші два дні відновлення бронювання через Дію, компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисяч працівників.

Зазначається, що підприємства, які ще не оновили, але ще мають діючий статус критично важливих, можуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями, вони зможуть бронювати працівників на довший строк — до 12 місяців.

Як отримати статус критичності

Як повідомляють в Мінекономіки, для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям:

Рівень зарплати. Середня заробітна плата має бути не менше 20000 грн за звітний період Відсутність заборгованостей. Підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Також необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує €1,5 млн;

надходження в іноземній валюті перевищують € 32 млн;

підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

підприємство є резидентом "Дія Сіті";

надає послуги зв’язку зі значними доходами;

має важливе значення для економіки або потреб громади.

Зауважимо, що 15 листопада уряд оголосив про завершення аудиту рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими. За його результатами 95% від всіх критично важливих підприємств цей статус зберегли.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації. Відтепер бронювати працівників можна виключно через портал "Дія".

Як забронювати працівника через "Дію"

Для того, що забронювати працівника через портал "Дія", треба здійснити наступні кроки:

зайти у кабінет громадянина, авторизувавшись через електронний підпис; обрати опцію "Подати заяву"; вказати дані працівників для бронювання; підтвердити заробітну плату працівника; перевірити заяву та підписати її (підпис має поставити керівник підприємства або підписант).

Заява обробляється протягом трьох днів. Повідомлення надходить на електронну пошту та в особистий кабінет. Успішне бронювання буде також відображатись у профілі працівника в застосунку "Резерв+".