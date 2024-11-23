Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації: коли дедлайн та яка має бути зарплата працівника

Кабінет міністрів оновив процедуру бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану. Відповідні зміни, що запрацюють з 1 грудня, передбачені постановою №1332 від 22 листопада.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Так, з наступного місяця бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал "Дія". Водночас усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв.

Нагадаємо, що 15 листопада уряд оголосив про завершення аудиту рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими. За його результатами 95% від всіх критично важливих підприємств цей статус зберегли.

Втім, на підставі даних аудиту Кабмін вирішив оновити критерії бронювання. Як кажуть у Міністерстві економіки, це зроблено, "щоб механізм працював і на користь нашої обороноздатності, і на користь економіки".

Сам алгоритм визнання підприємств критично важливими не змінюється: як і раніше, для отримання такого статусу підприємство має звертатися до відповідного міністерства або обласної адміністрації.

Уряд також зберіг вісім чинних критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності віднині погоджуватимуться Міністерством оборони та Мінекономіки.

Додаткові критерії критичності підприємств

Як і було анонсовано, для приватних підприємств встановлено обов’язковий критерій: нарахована середня зарплата на підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (зараз це 20 тисяч гривень).

У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше цього показника. Крім того, обов’язковим критерієм для підприємств стає відсутність заборгованості зі сплати усіх податків.

Однак для державних, комунальних підприємств, а також підприємств із державною або комунальною часткою понад 50% зберігається критерій середньої зарплати на рівні, вищому за середню зарплату в регіоні в IV кварталі 2021 року.

Підприємства, які захочуть забронювати працівника, повинні підтвердити відповідність чинним та новим критеріям протягом трьох місяців - до кінця лютого 2025 року. Після підтвердження вони повинні через "Дію" подати знову списки працівників для бронювання, і таке бронювання має бути здійснено протягом 72 годин.

Для підприємств, у яких статус критичності спливав до 30 листопада, він автоматично продовжений до 31 грудня. До подачі оновлених списків, але не пізніше 28 лютого, усі вже надані бронювання залишатимуться чинними. При цьому підприємствам забороняється бронювати працівників, які не перебувають на військовому обліку або не мають військово-облікових документів.

Контроль та анулювання критичного статусу

В свою чергу, усі рішення щодо визначення підприємств критичними обов’язково моніторитимуться з можливістю анулювання бронювання. Така опція буде передбачена у "Дії".

Щомісячно відбуватиметься моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам щодо середньої зарплати, рівня сплати податків та кількості військовозобов’язаних.

Якщо буде встановлено, що підприємство не відповідає вимогам, на нього буде сформовано запит для надання пояснень. У разі негативного результату моніторингу підприємство буде позбавлене статусу критичного. Крім цього, працівник індивідуально втратить бронювання, якщо звільниться з підприємства, що його забронювало.

Нагадаємо, що на початку минулого тижня з закликом до влади щодо негайного розв’язання проблеми визначення критичності підприємств та відновлення бронювання звернулися провідні вітчизняні бізнес-асоціації.