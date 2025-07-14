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ARX виплатила понад 45 мільйонів гривень за воєнні ризики у першій половині 2025 року

страхування
Усього було врегульовано 41 страховий випадок

Страхова компанія ARX за перші шість місяців 2025 року виплатила клієнтам 45,1 мільйона гривень у межах договорів страхування від воєнних ризиків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначено в повідомленні, усього було врегульовано 41 страховий випадок, з яких:

  • 37 випадків стосувалися авто, застрахованих від пошкодження або знищення транспортного засобу внаслідок пошкодження або повної загибелі авто від ракет та безпілотників, включаючи пошкодження від їхніх уламків, або уламків споруд та дерев, спричиненими падінням даних уламків.
  • 4 випадки — це виплати за договорами страхування будівель та споруд з оздобленням та комунікаціями, цілісні майнові комплекси, а також обладнання, оргтехніка, ТМЦ, пошкодженої внаслідок ракетних та/або дронових атак на загальну суму 40 млн грн.

“Програма "Залізний купол" продовжує рятувати фінансову стабільність наших клієнтів після втрат, а страхування комерційної нерухомості — підтримує бізнес у найскладніші моменти”, — зазначив Максим Межебицький, член Правління ARX.

Срахова компанія ARX  перша в Україні з 2022 року почала надавати послуги з покриття воєнних ризиків для авто та майна. З того часу тисячі клієнтів скористались можливістю додаткового захисту у складних обставинах.