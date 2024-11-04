У Мінекономіки розповіли, скільки підприємств зловживають бронюванням військовозобов'язаних

Наразі не більше 10% від усіх підприємств зловживають бронюванням працівників, водночас лише 12% підприємств мають статус "критичних".

Про це розповіла віцепрем'єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко в коментарі Суспільному.

Вона зауважила, що аудит стосовно бронювання працівників підприємствами розпочали через те, що з липня 2024 року кількість заброньованих чоловіків почала "динамічно зростати".

"Ми розуміли, що у нас є сигнали з боку людей, які працюють в областях, що іноді їм здається, що недобросовісно підприємствам надається статус критичності. Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств", - наголосила Свириденко.

Також вона повідомила, що аудит досі триває, однак зловживають бронюванням не більше 10% від усіх підприємств, які генерують 67% доходів в державному бюджеті. Наразі в першу перевіряють підприємства, котрі заявляли одні дані по рівню заробітної плати зі сплаченими податками, після чого різко змінили її, або ж стрімко збільшили штат у секторах, де дозволено бронювати всіх працівників.

На думку Свириденко, це свідчить про те, що бронювання як система — працює.

"Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони складають не більше 10%. Я думаю, навіть 5-6% із того, що ми зараз бачимо", - зазначила міністерка.

Призупинення бронювання

Нагадаємо, що напередодні на порталі "Дія" було призупинено можливість бронювання від мобілізації військовозобов'язаних працівників. Це було пояснено проведенням до 15 листопада "аудиту заброньованих".

За тиждень до цього стало відомо про призупинення процесу надання підприємствам статусу критичних, що є необхідним етапом для бронюванням працівників. У Міністерстві оборони, яке ініціювало такі кроки, заявляли, що пішли на це через значне зростання числа заброньованих: ще у липні їхня кількість становила понад 500 тисяч людей, а за кілька місяців перевищила 1 мільйон.

Наприкінці жовтня уряд вніс зміни до порядку визначення критичності підприємств, установ та організацій, що мають право на бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації, якими увів додаткові перевірки відповідності критеріями.

А 26 жовтня уряд ухвалив протокольне рішення щодо часткового відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних працівників.