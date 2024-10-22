Зупинка підприємств та перебої з харчами: аграрії та ритейлери попередили про наслідки зупинки е-бронювання

Асоціація ритейлерів України та Українська зернова асоціація занепокоєні ситуацією з призупиненням електронної процедури бронювання співробітників, зокрема у своїх галузях. Про це йдеться у заявах об'єднань.

Зокрема, зерновики вказують, що неможливість вчасно продовжити дію бронювань впливає на прогнозованість роботи аграрної галузі. Зазначається, що значна кількість підприємств зіткнулася з тим, що дія їхнього статусу як критичних для економіки завершилася в серпні-вересні, а його відновлення стало неможливим.

"Підприємства зможуть функціонувати лише якщо будуть працівники та керівники, які щоденно працюють та організовують їх роботу. Працюючий аграрний сектор - це не тільки обігові кошти, а для аграріїв – польові роботи, а й десятки чи сотні мільярдів гривень надходжень до державного і місцевих бюджетів, які Україні дуже потрібні", - зазначають в УЗА.

У профільній асоціації наголошують, що аграрії вже зараз відчувають загрозливість ситуації, адже мобілізація цінних і критично важливих співробітників може спричинити зупинку роботи ключових підприємств.

Там також нагадують, що розвиток аграрного сектору та зміцнення його позицій як одного з ключових гарантів національної і світової продовольчої безпеки є стратегічними завданнями, які визначені Планом відновлення України.

УЗА закликала прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко та міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля забезпечити автоматичну пролонгацію статусу критичного підприємства та продовження бронювань, дія яких або завершилася або наближається до завершення, на період загального аудиту заброньованих працівників.

Загроза постачанню харчів

В свою чергу, ритейлери підкреслюють, що будь-яка втрата ключових співробітників їхньої галузі в умовах війни ставить під загрозу економічну стабільність та продовольчу безпеку країни, адже саме вона забезпечує населення товарами першої необхідності та продуктами харчування.

"Призупинення процедури бронювання працівників створює високі ризики для роботи торговельних підприємств, що може призвести до перебоїв у постачанні товарів, дефіциту основних продуктів харчування та загрози для продовольчої безпеки на національному рівні", - йдеться у заяві.

Особливе занепокоєння АРУ викликає можливість відтоку працівників, відповідальних за управління логістичними ланцюгами, складськими запасами, а також за оперативну роботу з постачальниками харчів.

Там звертають увагу уряду на те, що у деяких випадках система електронного бронювання через портал "Дія" мала затримки у розгляді запитів, які тривали іноді більше трьох діб.

"Тому надзвичайно важливо, щоб період аудиту не створив додаткових перешкод у бронюванні працівників на ключові посади. Призупинення процедури бронювання до 15 листопада є неприпустимим у цих умовах", - додають в асоціації.

Окрім того, ритейлери висловили серйозну стурбованість з приводу можливих корупційних ризиків, які може нести заявлений аудит підприємств. АРУ вбачає у такій процедурі небезпеку для прозорості процесу та справедливого підходу у питанні обгрунтованості бронювання працівників.

На думку представників галузі, корупційні зловживання можуть призвести до неправильних пріоритетів під час бронювання, що ще більше загострить кризу в галузі ритейлу та у постачанні харчових продуктів.

Ритейлери закликали уряд терміново розглянути можливість автоматичного продовження чинних бронювань на 60 днів для всіх критично важливих працівників компаній на час проведення оголошеного аудиту, у яких бронювання закінчуються у період з 17 жовтня по 20 листопада.

Нагадаємо, що напередодні на порталі "Дія" було призупинено можливість бронювання від мобілізації військовозобов'язаних працівників. Це було пояснено проведенням до 15 листопада "аудиту заброньованих". Зазначимо, що з закликом до влади автоматично пролонгувати бронювання виступила також Європейська Бізнес Асоціація.

За тиждень до цього стало відомо про призупинення процесу надання підприємствам статусу критичних, що є необхідним етапом для бронюванням працівників. У Міністерстві оборони, яке ініціювало такі кроки, заявляли, що пішли на це через значне зростання числа заброньованих: ще у липні їхня кількість становила понад 500 тисяч людей, а за кілька місяців перевищила 1 мільйон.