Уряд дозволив мобільним операторам та інтернет-провайдерам бронювати всіх співробітників

Уряд України ухвалив зміни до постанови, які дозволяють інтернет-провайдерам та мобільним операторам бронювати до 100% своїх співробітників від мобілізації. Це рішення спрямоване на забезпечення стабільного зв'язку та Інтернету в умовах війни.

Про це повідомили у Мінцифри.

Завдяки цьому кроку компанії зможуть ефективніше підтримувати роботу мереж: обслуговувати генератори, замінювати акумулятори на станціях та швидко відновлювати зв'язок після обстрілів енергетичної інфраструктури.

"Забезпечити українців стабільним зв'язком та Інтернетом під час війни — наш пріоритет. Для цього потрібні люди, які живитимуть генератори, замінюватимуть акумулятори на станціях та оперативно відновлюватимуть зв'язок після чергових російських обстрілів енергетичної інфраструктури", - наголосили у відомстві.

Там зазначили, що зміни були розроблені спільно з партнерами і затверджені урядом.

Які вимоги для бронювання працівників інтернет-провайдерів та мобільних операторів

Мінцифри повідомляє, що для того, щоб скористатися новими правилами, компанії повинні мати статус критично важливих підприємств і відповідати вимогам Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ).

Згідно з новими правилами, мобільні оператори можуть бронювати 100% своїх працівників за умови, що вони мають статус критично важливого підприємства, виконують вимоги Національного центру управління та мають місячний прибуток понад 200 млн грн. Працівники повинні бути офіційно працевлаштовані не менше кварталу та працювати на повну зайнятість.

Великі інтернет-провайдери також можуть бронювати 100% своїх працівників за аналогічних умов, але з місячним прибутком від 20 млн грн.

Інтернет-провайдери з прибутком менше 20 млн грн можуть бронювати понад 50% працівників, якщо вони мають статус критичного підприємства, виконують вимоги НЦУ та мають сформовані аварійно-відновлювальні бригади на певних територіях.

Чому мобільні оператори не завжди можуть забезпечувати безперебійну роботу мережі

Відключення електроенергії безпосередньо впливають на роботу телеком-мереж, оскільки обладнання мобільного та фіксованого зв`язку потребує стабільного енергопостачання.

Пресслужба мобільного оператора "Київстар" повідомила, що вони використовують усі технічні можливості, щоб максимально забезпечувати потреби абонентів навіть під час блекаутів.

"Однак, будь-якому акумулятору потрібен час, щоб підзарядитись, а саме від 4 до 6 годин залежно від кількості встановлених АКБ для максимального зарядження. Для зарядження ДБЖ потрібно 8 годин безперебійної роботи. На жаль, наразі відключення світла мають непрогнозований характер як за кількістю відключень протягом доби, так і за тривалістю. Тому акумулятори не встигають заряджатись, і з такими графіками відключення телеком-оператори та провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечувати безперебійну роботу мережі, попри всі докладені зусилля", - пояснюють у "Київстар".

При відсутності електроенергії, користувачам радять спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах.

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