Відключення світла: чому мобільні оператори не завжди можуть забезпечувати безперебійну роботу мережі

Тривалі відключення електроенергії безпосередньо впливають на роботу телеком-мереж, оскільки обладнання мобільного та фіксованого зв`язку потребує стабільного енергопостачання.

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Про це повідомила пресслужба мобільного оператора "Київстар".

Там наголошують, що використовують усі технічні можливості, щоб максимально забезпечувати потреби абонентів навіть під час блекаутів. Зокрема, починаючи з 2022 року, компанія інвестувала понад 1 млрд грн., щоб зробити мережу більш енергонезалежною.

Станом на червень 2024 на базових станціях встановлено 113 тис. нових акумуляторів, що забезпечують роботу базових станцій до 4 годин без зовнішнього живлення. 2,3 тис базових станцій забезпечені генераторами, 50 тис. джерел безперебійного живлення встановлено у 23 тис. багатоквартирних будинків для підтримання роботи послуги «Домашній Інтернет».

Акумулятори не встигають заряджатись

"Однак, будь-якому акумулятору потрібен час, щоб підзарядитись, а саме від 4 до 6 годин залежно від кількості встановлених АКБ для максимального зарядження. Для зарядження ДБЖ потрібно 8 годин безперебійної роботи. На жаль, наразі відключення світла мають непрогнозований характер як за кількістю відключень протягом доби, так і за тривалістю. Тому акумулятори не встигають заряджатись, і з такими графіками відключення телеком-оператори та провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечувати безперебійну роботу мережі, попри всі докладені зусилля", - пояснюють у "Київстар".

У компанії додають, що незважаючи на всю критичність ситуації, продовжують працювати над тим, щоб захистити мережу. Зокрема, усі визначені РНБО критично важливі об`єкти підключено до живлення від генераторів..

"Технічні спеціалісти, відповідальні за підтримку мережі, розпочинають роботу о п`ятій годині ранку, і для підтримки цілодобової роботи обладнання докладають максимально можливі зусилля, виїжджаючи з мобільними генераторами протягом дня на об’єкти для забезпечення роботи мережі. А мережу «Домашнього Інтернету» щоденно обслуговує ще 400 фахівців", - розповідають у "Київстар".

Проте, як підкреслюють у пресслужбі мобільного оператора, підключити до автономної генерації усі без винятку об`єкти телеком-мереж технічно неможливо.

Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними і довготривалими, компанія змушена встановлювати пріоритети у забезпеченні живлення базових станцій.

Не дивитися відео та не здійснювати відеодзвінки під час блекаутів

У "Київстарі" закликають українців виважено користуватися послугами зв`язку у випадках блекаутів.

"Важливо, щоб користувачі утримувалися від використання важкого контенту (перегляд відео, здійснення відеодзвінків) через мобільний інтернет під час блекаутів, тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше", - зазначають у пресслужбі мобільного оператора.

При відсутності електроенергії, користувачам радять спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах.

Також в Україні діє послуга «Національний роумінг».

У разі зникнення сигналу мобільної мережі свого оператора, абонент може спробувати скористатись мережею іншого оператора без додаткової плати і зміни номеру.

Для цього в налаштуваннях мобільного телефону необхідно обрати автоматичний вибір мережі, а якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу.

Нагадаємо, мобільні оператори України Київстар, Vodafone та Lifecell запевняють, що підготували свої мережі до потенційних відключень електроенергії. Для цього оператори обладнали свої базові станції автономним резервним живленням.

Додамо, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com