"Київстар" підвищить абонплату для низки тарифних планів

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" ініціював зміни для низки тарифних планів, щоб збалансувати збільшення витрат на обслуговування абонентів.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров, пише "Інтерфакс-Україна".

"Київстар" вперше з початку війни підвищить абонплату

"Споживання, що зростає, інфляція, девальвація змушує всіх виробників, сервіс-провайдерів так чи інакше підвищувати ціни. Ми робимо це вперше з початку війни, незважаючи на те, що інфляція за ці два роки сягнула, навіть за обережними оцінками, близько 20% і більше", - зауважив Комаров.

За його словами, абонентам запропоновано вибір: перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну.

Зазначається, що зміни торкнуться тарифних планів, які не змінювалися декілька років.

Як наголосив Комаров, ключовими факторами інфляції залишаються ціни на електроенергію. Для "Київстару" ця стаття витрат обчислюється мільярдами гривень на рік і вона зросла більш ніж на 100%. Крім того, близько 70-80% інвестицій компанії пов'язані із закупівлями у валюті на тлі 45% девальвації національної валюти з грудня 2021 року.

Зростає також споживання мобільного інтернету на тлі незначного зниження попиту на голосові послуги. Середнє споживання трафіку на абонента вже перевищує 12 Гб на місяць.

"Тому у нас немає іншого виходу, окрім як балансувати цю ситуацію через ціну для споживача", - уточнив Комаров.

Для кого тарифи не зміняться

Очільник "Київстару" наголосив, що підвищення торкнулося лише частини клієнтської бази.

"У нас є правило. Ми не змінюємо тарифи протягом 12 місяців. Наприклад, якщо у нас є нова клієнтська база, яка підключилася менш ніж за рік до цього моменту, їхні тарифи ми не чіпаємо", - зауважив Комаров.

Він додав, що в "Київстарі" сотні тисяч клієнтів змінюють тарифні плани щомісяця. Основний драйвер, чому вони це роблять - їм чогось не вистачає, наприклад, об'єму інтернету.

"Це спонукає сотні тисяч клієнтів змінювати свої тарифні плани, що в пікові місяці сягає 300-400 тис. переходів всередині мережі "Київстар". І всі ці клієнти мають протягом 12 місяців імунітет від ініціативи з пропозицією змінити тарифний план з боку компанії", - повідомив Комаров.

Дохід "Київстар" впав на 14,1%

Безпрецедентна кібератака "з'їла" близько 3% зростання найбільшого в Україні оператора мобільного зв'язку "Київстар" у 2023 році, а програма лояльності обійшлася компанії в 3,6 млрд грн, що позначилося на фінансових результатах першого кварталу.

Так, дохід найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" у I кварталі 2024 року знизився на 14,1% до 7,1 млрд грн. Показник EBITDA у першому кварталі знизився на 26,3% - до 3,62 млрд грн.

Загальний операційний дохід від надання послуг мобільного зв'язку "Київстар" у зазначений період знизився на 14,9% - до 6,6 млрд грн, дохід від послуг фіксованого зв'язку знизився на 9,5% - до 419 млн грн. Дохід від надання послуг передавання даних впав на 13,3% - до 3,87 млн грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com