Через програму лояльності після кібератаки дохід "Київстар" впав на 14,1%

Дохід найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" у I кварталі 2024 року знизився на 14,1% до 7,1 млрд грн у зв'язку з реалізацією масштабної програми лояльності після безпрецедентної кібератаки наприкінці 2023 року.

Про це повідомила пресслужба оператора, інформує "Інтерфакс-Україна".

У "Київстарі" нагадали, що після безпрецедентної кібератаки на мережу оператора у грудні 2023 року компанія на знак подяки абонентам за їхню лояльність скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв'язку одну місячну плату за тариф. Також в компанії уточнили, що основна сума компенсацій за програмою лояльності була виділена саме в першому кварталі 2024 року.

Показник EBITDA у першому кварталі знизився на 26,3% - до 3,62 млрд грн.

Загальний операційний дохід від надання послуг мобільного зв'язку "Київстар" у зазначений період знизився на 14,9% - до 6,6 млрд грн, дохід від послуг фіксованого зв'язку знизився на 9,5% - до 419 млн грн. Дохід від надання послуг передавання даних впав на 13,3% - до 3,87 млн грн.

Кількість абонентів мобільного зв'язку "Київстар" у першому кварталі 2024 року скоротилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 23,9 млн, "Домашнього інтернету" - на 1,1%, до 1,1 млн. Водночас кількість абонентів, які використовують мобільний інтернет, зросла на 2,1% - до 17,7 млн, а обсяг використання даних - збільшився на 3,8% до 9,9 Г/байт на абонента.

"Загальна кількість абонентів мобільного зв'язку в першому кварталі 2024 року зменшилася на 1,9% унаслідок впливу чинників війни, як-от міграція населення за межі країни, а також тимчасова окупація низки населених пунктів", - пояснили у пресслужбі "Київстару".

Показник APRU (середній місячний дохід від надання голосових послуг фіксованого зв'язку на одного абонента) скоротився на 12,4% - до 92 грн, показник MOU (середній час голосового спілкування за один місяць для одного користувача) - скоротився на 0,9%, до 549 хвилин.

Капітальні інвестиції "Київстар" у січні-березні зросли на 37,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 1,072 млрд грн.

"У першому кварталі 2024 року "Київстар" продовжив реалізацію стратегії "4G всюди" і встановив 170 нових 4G-сайтів, а також модернізував 900 діючих базових станцій для їхньої сумісності зі стандартом LTE", - повідомила пресслужба компанії, зазначивши, що компанія інвестувала у відновлення та розвиток телеком-мережі, посилення енергонезалежності.

У "Київстар" наголосили, що завдяки зусиллям компанії майже 100% телеком-мережі на підконтрольній Україні території працює у звичному режимі, цілодобово забезпечуючи абонентів послугами зв'язку та передачі даних.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року в "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

Зловмисники вразили кіберзахист оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

Про початок відновлення голосового звʼязку" Київстар" повідомив ввечері 13 грудня, мобільний інтернет по всій країні запрацював 15-го числа, а про повне відновлення всіх послуг президент компанії повідомив 20 грудня.

Сума збитків "Київстару" від хакерської атаки

Нідерландська компанія VEON, материнська компанія українського мобільного оператора "Київстар" заявила, що масована кібератака 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).

Після відновлення надання всіх базових сервісів на знак подяки компанія "Київстар" скасувала наступну плату абонентам передоплати та контрактним абонентам послуг "Домашній Інтернет", мобільного зв’язку, а для корпоративних клієнтів ще й послуги передачі даних і телефонії.

Через хакерську атаку проти "Київстару" було зруйновано близько 40% інфраструктури мобільного оператора, повідомив президент компанії Олександр Комаров.

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