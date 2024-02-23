НКЕК дозволила "Київстару" розпочати випробування технології 5G

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), 23 лютого дозволила оператору мобільного зв'язку "Київстар" розпочати тестування базових станцій радіотехнології 5G.

Про це йдеться у повідомленні НКЕК.

"НКЕК розглянуто запит компанії "Київстар" стосовно випробування радіотехнології стандарту 5G_NR та погоджено тестування базових станцій", - йдеться в повідомленні.

Тестування систем продовжуватиметься до середини травня 2024 року з урахуванням уникнення негативного впливу, такого як шкідливі перешкоди, електромагнітні завади, а також забезпечення захисту здоров'я і безпеки людей та їхнього майна.

Відомо, що "Київстар" звернувся до НКРЕКП із проханням про тестування ще 15 листопада 2023 року.

Оператор заявив про проведення сертифікаційних випробувань ядра основної пакетної мережі vEPC (virtual Evolved Packet Core) для його використання в мережах архітектури 5G NSA (Non Stand Alone). Під час їх проведення, зокрема, перевіряли готовність ядра основної пакетної мережі vEPC до майбутнього швидкого розгортання мережі 5G з архітектурою NSA.

У НКЕК додають, що "Kyivstar" вже поділився результатами успішного короткострокового випробування стандарту 5G NR і надіслав звіт.

"Випробування радіотехнології базового стандарту 5G NR, підтверджує готовність ядра основної пакетної мережі "Київстар" до майбутнього швидкого розгортання мережі 5G з архітектурою NSA (Non Stand Alone) для пілотної або комерційної експлуатації", - зазначили у комісії.

Згідно з повідомленням, проведення короткострокового випробування підтвердило теоретичні розрахунки щодо очікуваних значень швидкості передачі даних на смартфонах та можливість надання послуг високошвидкісного Інтернету.

Технологія 5G

У 2021 році Кабінет Міністрів випустив указ про початок тестування мобільної мережі 5G в Україні. Цього ж року провели публічне тестування бездротового зв'язку п'ятого покоління.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

З наукової точки зору, технологія 5G безпечна для здоров'я людей. У стандарті 5G передбачена робота на частотах 24 ГГц і вище, на відміну від сигналів 4G (6 ГГц). Проте, базові станції 5G повинні розташовуватись через кожні кілька сотень метрів, щоб використовувати ці високі частоти. Тому для забезпечення високої якості зв'язку базові станції 5G можуть розташовуватися всередині будівель так, щоб бути якомога не помітнішими.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати уклали з Україною Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у галузі телекомунікацій задля впровадження 5G.