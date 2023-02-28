Україна разом зі США впроваджуватимуть 5G

Сполучені Штати уклали з Україною Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у галузі телекомунікацій.

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Документ підписали керівниця Федеральної комісії з комунікацій США Джессіка Розенворсел та представниця Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Лілія Мальон під час Світового конгресу мобільних технологій у Барселоні.

Країни домовилися спільно відбудовувати пошкоджену телекомунікаційну інфраструктуру України. А також разом працювати задля поліпшенні якості обслуговування, покриття та впровадження мобільного зв'язку п'ятого покоління.

"Ніщо не може бути яснішим, ніж те, що Сполучені Штати є другом і партнером для сильної, безпечної, незалежної та процвітаючої України. Це включає телекомунікаційну політику, і ми прагнемо підтримувати та прислухатися до наших друзів і партнерів у Києві", - йдеться у прес-релізі американського уряду.

Нагадаємо, у середині лютого Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) заявило про виділення Україні 60 млн доларів на зміцнення кібербезпеки. Кошти мають піти на захист об'єктів критичної інфраструктури від російських хакерів.