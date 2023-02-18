В СБУ повідомили, скільки нейтралізували кібератак РФ з початку 2023 року

Абсолютна більшість кібератак РФ наразі сфокусовані саме на Україні - у 2023 році кіберфахівці СБУ вже нейтралізували понад 550 таких загроз.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, пише пресслужба СБУ.

"Якщо минулого року ми нейтралізували більше 4,5 тисяч кібератак та критичних кіберінцидентів, то за півтора місяці цього року вже маємо 550 таких атак. Тобто Росія продовжує тримати темп і масованість. Але абсолютну більшість кібератак ми зупинили на початкових етапах", - зазначив він.

За його словами, західні партнери розуміють - якби український кіберзахист впав, то ворожий потенціал був би спрямований на них.

Вітюк повідомив, що основними цілями ворожих кібернападів є об’єкти логістики і транспорту, енергетична галузь України, військові об’єкти, а також інформаційні ресурси і державні реєстри.

Він наголосив, що РФ постійно атакує Україну з 2014 року.

"Втім, наша спецслужба еволюціонувала значно більше за росіян. Сам факт, що більшість українських систем працює у штатному режимі – яскравий доказ тому, що ми успішно справляємося з викликами, навіть в надскладних психологічних умовах та дефіциту енергоресурсів", - пояснив начальник Департаменту кібербезпеки.

За його словами, підтримка міжнародних партнерів також допомагає Україні ефективно протистояти ворогу.

"У цій війні ми не тільки відбиваємо атаки російських окупантів, а й ефективно контратакуємо самі. Важлива мета: отримання розвідінформації для наших ЗСУ. Але іноді і просто "даємо їм по зубах", симетрично і навіть набагато потужніше відповідаємо на їх кіберагресію", - додав він.

Відомо, що наразі Російська Федерація працює над посиленням ефективності своїх кібератак для тиску на внутрішні та зовнішні джерела військової та політичної підтримки України.

Раніше Росія намагалася провернути цілу кампанію, щоб завдати суттєвої шкоди українській інфраструктурі. Так, Москва доповнювала ракетні удари по об'єктам енергетик кібератаками, але останні не мали суттєвого впливу.