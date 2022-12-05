Росія посилює кібератаки на Україну та її союзників, — Microsoft

Російська Федерація працює над посиленням ефективності своїх кібератак для тиску на внутрішні та зовнішні джерела військової та політичної підтримки України. Про це повідомила корпорація Microsoft в своєму блозі.

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"Нещодавнє виконання російськими військовими розвідниками атаки у стилі програми-вимагача, відомої як Prestige, у Польщі може бути передвісником поширення Росією кібератак за межі кордонів України", — вважає генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс.

РФ паралельно масованим ракетним ударам проводить "позапланові" кібератаки на українські та іноземні ланцюги поставок.

За словами Воттса, Росія має на меті "підірвати політичну підтримку України зі сторони США, ЄС і НАТО, а також похитнути впевненість і рішучість українців".

На додачу росіяни намагаються поширити певні наративи в Інтернеті через пов’язані з державою ЗМІ та облікові записи в соціальних мережах, включаючи спроби підірвати репутацію українських політиків, військових та демократичні інститути.

"Ми вважаємо, що ці останні тенденції свідчать про те, що світ повинен бути готовий до кількох напрямків потенційної російської атаки в цифровій сфері протягом цієї зими. Такі кібероперації можуть бути націлені на ті країни та компанії, які цієї зими надають Україні допомогу, зокрема, зброю", - підсумували в Microsoft.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації також вже фіксує подальше зростання кількості кіберінцидентів та кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури.

Так, кількість критичних кібервтручань з РФ в Україні зросла у III кварталі в 35 разів. Відомо, що РФ щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com