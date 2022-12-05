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Россия усиливает кибератаки на Украину и ее союзников, — Microsoft
Российская Федерация работает над усилением эффективности своих кибератак для давления на внутренние и внешние источники военной и политической поддержки Украины. Об этом сообщила корпорация Microsoft в своем блоге.
"Недавнее выполнение российскими военными разведчиками атаки в стиле программы-вымогателя, известной как Prestige, в Польше может быть предвестником распространения Россией кибератак за пределы границ Украины", - считает генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс.
РФ параллельно массированным ракетным ударам проводит внеплановые кибератаки на украинские и иностранные цепи поставок.
По словам Уоттсв, Россия нацелена "подорвать политическую поддержку Украины со стороны США, ЕС и НАТО, а также поколебать уверенность и решительность украинцев".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вдобавок россияне пытаются распространить определенные нарративы в Интернете через связанные с государством СМИ и учетные записи в социальных сетях, включая попытки подорвать репутацию украинских политиков, военных и демократические институты.
"Мы считаем, что эти последние тенденции свидетельствуют о том, что мир должен быть готов к нескольким направлениям потенциальной российской атаки в цифровой сфере в течение этой зимы. Такие кибероперации могут быть нацелены на те страны и компании, которые этой зимой оказывают Украине помощь, в частности, оружие", - подытожили в Microsoft.
Государственная служба специальной связи и защиты информации уже фиксирует дальнейший рост количества киберинцидентов и кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры.
Так, количество критических кибервмешательств из РФ в Украине выросло в III квартале в 35 раз. Известно, что РФ ежедневно осуществляет более десяти кибератак на стратегические объекты Украины.
Источник фото: ua.depositphotos.com