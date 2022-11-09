Россия ежедневно осуществляет более 10 кибератак на стратегические объекты Украины

Россия сопровождает свои ракетные удары по энергетическим объектам Украины мощными кибератаками, чтобы достичь максимального "блекаута". Однако такие сценарии прогнозируемы, а значит – не достигают своей цели.

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Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"СБУ постоянно блокирует кибератаки на объекты энергетики. Именно эта отрасль, вместе с инфраструктурой и логистикой – это приоритетные цели для российских спецслужб. Последние обстрелы ТЭЦ и ГЭС сопровождались и кибератаками. В СБУ ожидали такого сценария, поэтому ни одна из них не была эффективной", – подчеркивает Витюк.

По его словам, в среднем РФ осуществляет более 10 кибератак в Украине в сутки. Большинство из них остаются незамеченными для общества, но не для специалистов, которые их отражают и локализуют.

"Враг стремится, чтобы мы оказались без света, воды, отопления, связи, интернета. Чтобы люди не могли получить информацию, связаться с близкими, не могли расплатиться в магазине… Но это уже совершенно невозможно сейчас при таком уровне нашей подготовки и реагирования", – подчеркнул Витюк.

Он отметил, что в худшем случае с помощью кибератаки оккупанты могут, например, выключить электроэнергию на время, или какие-то сервисы не будут работать в течение непродолжительного периода, но специалисты работают, чтобы даже этого не случилось.

Напомним, с начала полномасштабной агрессии РФ Департамент кибербезопасности СБУ отразил более 3,5 тыс. кибератак на государственные органы и критическую инфраструктуру Украины.