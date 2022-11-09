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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Россия ежедневно осуществляет более 10 кибератак на стратегические объекты Украины

Россия ежедневно осуществляет более 10 кибератак на стратегические объекты Украины

Россия сопровождает свои ракетные удары по энергетическим объектам Украины мощными кибератаками, чтобы достичь максимального "блекаута". Однако такие сценарии прогнозируемы, а значит – не достигают своей цели.

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Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"СБУ постоянно блокирует кибератаки на объекты энергетики. Именно эта отрасль, вместе с инфраструктурой и логистикой – это приоритетные цели для российских спецслужб. Последние обстрелы ТЭЦ и ГЭС сопровождались и кибератаками. В СБУ ожидали такого сценария, поэтому ни одна из них не была эффективной", – подчеркивает Витюк.

По его словам, в среднем РФ осуществляет более 10 кибератак в Украине в сутки. Большинство из них остаются незамеченными для общества, но не для специалистов, которые их отражают и локализуют.

"Враг стремится, чтобы мы оказались без света, воды, отопления, связи, интернета. Чтобы люди не могли получить информацию, связаться с близкими, не могли расплатиться в магазине… Но это уже совершенно невозможно сейчас при таком уровне нашей подготовки и реагирования", – подчеркнул Витюк.

Он отметил, что в худшем случае с помощью кибератаки оккупанты могут, например, выключить электроэнергию на время, или какие-то сервисы не будут работать в течение непродолжительного периода, но специалисты работают, чтобы даже этого не случилось.

Напомним, с начала полномасштабной агрессии РФ Департамент кибербезопасности СБУ отразил более 3,5 тыс. кибератак на государственные органы и критическую инфраструктуру Украины.

Автор:
Светлана Манько