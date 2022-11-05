Кибератаки России против Украины не оказали существенного влияния, — CNN

Российская Федерация пыталась провернуть целую кампанию, чтобы нанести существенный ущерб украинской инфраструктуре. Так, Москва дополняла ракетные удары по объектам энергетик кибератаками, но последние не оказали существенного влияния.

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Об этом телеканалу CNN рассказали эксперты по кибербезопасности.

Все они пришли к выводу, что эффективное сочетание кибернетических и кинетических операций требует высокого уровня интегрированного планирования и выполнения.

"Россияне даже не могут осуществить это дерьмо между своей авиацией, артиллерией и наземными штурмовыми силами", - отметил военнослужащий США, специализирующийся на кибербезопасности.

При этом западный чиновник, специализирующийся на кибербезопасности, сказал, что украинцы, вероятно, не раскрывают публично весь масштаб влияния российских хакерских атак на их инфраструктуру, чтобы враг не имел представления об эффективности их киберопераций. Соответственно Россия "бьет вслепую".

Но точно ясно, что российским хакерам не хватает возможностей для мощного взлома, выводящего из строя электроснабжение или транспортные сети.

Отметим, что Служба безопасности Украины с 24 февраля перешла в контрнаступление на киберфронте, усилив при этом защиту. Так, Служба безопасности обнаружила и нейтрализовала более 3,5 тыс кибератак в этом году.

При этом Россия продолжает пытаться осуществить результативную кибератау. Недавно хакеры атаковали украинских телеком-провайдеров.

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