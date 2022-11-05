Кібератаки Росії проти України не мали суттєвого впливу, — CNN

Російська Федерація намагалася провернути цілу кампанію, щоб завдати суттєвої шкоди українській інфраструктурі. Так, Москва доповнювала ракетні удари по об'єктам енергетик кібератаками, але останні не мали суттєвого впливу.

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Про це телеканалу CNN розповіли експерти з кібербезпеки.

Всі вони прийшли до висновку, що ефективне поєднання кібернетичних і кінетичних операцій "вимагає високого рівня інтегрованого планування та виконання".

"Росіяни навіть не можуть здійснити це лайно між своєю авіацією, артилерією та наземними штурмовими силами", — зазначив військовослужбовець США, який спеціалізується на кібербезпеці.

При цьому західний чиновник, який спеціалізується на кібербезпеці, сказав, що українці, ймовірно, не розкривають публічно весь масштаб впливу російських хакерських атак на їхню інфраструктуру, щоб ворог не мав уявлення про ефективність їхніх кібероперацій. Відповідно Росія ніби "б'є наосліп".

Але точно ясно, що російським хакерам не вистачає можливостей для потужного злому, який виводить з ладу електропостачання чи транспортні мережі.

Зазначимо, що Служба безпеки України з 24 лютого перейшла в контрнаступ на кіберфронті, посиливши при цьому захист. Так, Служба безпеки виявила та нейтралізувала понад 3,5 тис кібератак цього року.

При цьому Росія продовжує намагатися здійснити результативну кібератау. Нещодавно, хакери атакували українських телеком-провайдерів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com