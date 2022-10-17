З початку 2022 року СБУ виявила та нейтралізувала понад 3,5 тис кібератак ворога

Служба безпеки України з 24 лютого перейшла в контрнаступ на кіберфронті, посиливши при цьому захист. Так, Служба безпеки виявила та нейтралізувала понад 3,5 тис кібератак цього року.

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Про це в інтерв’ю проєкту "Ми-Україна" розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, передає пресслужба СБУ.

"Контрнаступ України у кіберсфері почався 24 лютого. Ще напередодні наш Департамент відбив потужні кібератаки, які росія почала перед вторгненням, щоб досягнути "бліцкригу" у всіх сферах. Вранці ми з ними впоралися, а вже ввечері завдали удару у відповідь. Це змусило противника зосередитись на захисті і зрозуміти, що час безкарності минув назавжди. Наш контрнаступ триває повним ходом і досі", – заявив Вітюк.

Завдяки оперативним діям СБУ вдалося не тільки запобігти розхитуванню інформаційного та кіберпростору України, а й не допустити збоїв у роботі критичної інфраструктури, систем життєзабезпечення, банків тощо.

Як пояснив на прикладі Вітюк, якби не вчасна нейтарлізація кібератак, то "сьогодні ми б говорили про непрацюючі світлофори, про відсутній зв’язок, про перебої в електропостачанні, про втрачені державні секрети, наукові розробки та масово викрадені персональні дані тощо".

Він додав, що у кіберсфері СБУ допомагають звичайні українці та волонтери з IT-галузі.

Раніше Держспецзв'язку повідомляла про нову кібератаку на державні організації України через розсилку електронних листів. Листи мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".

Напередодні цих повідомлень хакериатакували українських телеком-провайдерівчерез листи про "допомогу сім'ям зниклих військових"