СБУ викрила мережу російських агентів, які повинні були виконувати завдання ФСБ

Служба безпеки України викрила мережу російських агентів, завербованих в тюрмах на тимчасово окупованій території Луганщини.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

До складу мережі входили семеро ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем з Луганської області. За даними СБУ, кожному з в’язнів залишалося відбути за ґратами мінімальний строк.

"ФСБ завербувала зеків і "підказала" їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганщини, як це передбачає закон. Після закінчення терміну ув’язнення нові агенти РФ мали виконувати ворожі завдання проти України", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що куратором цієї мережі виявився "начальник оперативної частини виправної колонії № 38 ЛНР". Свої дії він координував з кадровими співробітниками ФСБ.

Співробітники Служби безпеки викрили російську агентуру і зірвали плани ворога щодо одержання розвідувальної інформації.

Нагадаємо, у Києві викрили агентів ФСБ, які передавали координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону.