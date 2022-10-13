- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
СБУ разоблачила сеть российских агентов, которые должны были выполнять задачи ФСБ
Служба безопасности Украины разоблачила сеть российских агентов, завербованных в тюрьмах на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В состав сети входили семеро заключенных, находившихся на территориях исправительных учреждений Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей, куда они прибыли после этапирования из тюрем из Луганской области . По данным СБУ, каждому из заключенных оставалось отбыть за решеткой минимальный срок.
"ФСБ завербовала зеков и "подсказала" им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганщины, как это предусматривает закон. По истечении срока заключения новые агенты РФ должны были выполнять враждебные задачи против Украины", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Установлено, что куратором этой сети оказался "начальник оперативной части исправительной колонии №38 ЛНР". Свои действия он координировал с кадровыми сотрудниками ФСБ.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили российскую агентуру и сорвали планы врага по получению разведывательной информации.
Напомним, в Киеве разоблачили агентов ФСБ, которые передавали координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона.