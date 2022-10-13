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Категория
Общество
Дата публикации

СБУ разоблачила сеть российских агентов, которые должны были выполнять задачи ФСБ

СБУ разоблачила сеть российских агентов, которые должны были выполнять задачи ФСБ

Служба безопасности Украины разоблачила сеть российских агентов, завербованных в тюрьмах на временно оккупированной территории Луганской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В состав сети входили семеро заключенных, находившихся на территориях исправительных учреждений Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей, куда они прибыли после этапирования из тюрем из Луганской области . По данным СБУ, каждому из заключенных оставалось отбыть за решеткой минимальный срок.

"ФСБ завербовала зеков и "подсказала" им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганщины, как это предусматривает закон. По истечении срока заключения новые агенты РФ должны были выполнять враждебные задачи против Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что куратором этой сети оказался "начальник оперативной части исправительной колонии №38 ЛНР". Свои действия он координировал с кадровыми сотрудниками ФСБ.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили российскую агентуру и сорвали планы врага по получению разведывательной информации.

Напомним, в Киеве разоблачили агентов ФСБ, которые передавали координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона.