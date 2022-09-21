В Киеве разоблачили агентов ФСБ, которые передавали координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона

Предатели разведывали расположение украинских военных подразделений, в том числе Нацгвардии, тепловых электростанций и железнодорожных узлов. Собранные сведения переправляли оккупантам через анонимные телеграммы-каналы.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате спецоперации в Киеве Служба безопасности Украины нейтрализовала российскую агентурную группу, которая собирала информацию о геолокации объектов Сил обороны и критической инфраструктуры в столичном регионе.

Особое внимание предатели уделяли местам расположения украинских военных подразделений, в том числе Национальной гвардии, тепловых электростанций и железнодорожных узлов.

Собранные сведения переправляли оккупантам через анонимные телеграммы-каналы. За каждый "отчет" захватчики перечисляли своим приспешникам денежное "вознаграждение" в размере 5 тысяч в гривневом эквиваленте.

Для маскировки "расчетов" злоумышленники использовали электронные криптовалютные обменники и банковские карты, оформленные на подставных лиц.

По данным следствия, агентурную группу сформировал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области после начала полномасштабного вторжения. В ее состав входило четверо жителей Киева.

Для конспирации они получили оперативные псевдонимы, среди которых "Y", "Шаман" и "Нарик".

Злоумышленники производили фотофиксацию объектов, передавая в РФ материалы с пометками на электронных картах и подробным описанием прилегающей территории.

Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетных ударов по Киеву в ходе подготовки к отопительному сезону.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей.

Следователи СБУ сообщили трем злоумышленникам о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одному фигуранту сообщено о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации в условиях военного или чрезвычайного положения).

Напомним, в секретариате Кабинета министров 15 лет работал российский шпион, который с 2007 по 2022 год с перерывом в 5 лет передавал ФСБ тайные документы. За эти действия он приговорен к 12 годам лишения свободы.