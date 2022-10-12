СБУ разоблачила предателя, который передавал россиянам координаты для ракетных ударов по Киеву

Следователи Службы безопасности Украины установили личность и собрали исчерпывающую доказательную базу на мужчину, который поставлял войскам РФ координаты для ракетных ударов по Киеву.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник находится во временно оккупированном Крыму, но организовал активную деятельность в столичном регионе через свою агентку. СБУ уже разоблачила и задержала эту женщину. Она находится под стражей и будет отвечать за свои действия перед законом.

Что касается ее куратора, то им оказался 56-летний уроженец столицы. С 2017 года он проживает во временно оккупированном Крыму. Там он был завербован спецслужбой государства-агрессора и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

"Предатель получал задачи от работника ФСБ РФ и передавал своей агентке в столицу. Последняя должна собирала данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам предоставлять информацию о передвижении украинских войск, расположении блокпостов на территории Киева и Киевской области ", – сообщили в СБУ.

Куратору сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве разоблачили агентов ФСБ, которые передавали координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона