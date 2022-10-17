С начала 2022 года СБУ обнаружила и нейтрализовала более 3,5 тыс кибератак врага

Служба безопасности Украины с 24 февраля перешла в контрнаступление на киберфронте, усилив при этом защиту. Так, Служба безопасности обнаружила и нейтрализовала более 3,5 тыс. кибератак в этом году.

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Об этом в интервью проекту "Мы-Украина" рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает пресс-служба СБУ.

"Контрнаступление Украины в киберсфере началось 24 февраля. Еще накануне наш Департамент отразил мощные кибератаки, которые Hоссия начала перед вторжением, чтобы достичь "блицкрига" во всех сферах. Утром мы с ними справились, а уже вечером нанесли ответный удар. Это заставило противника сосредоточиться на защите и понять, что время безнаказанности прошло навсегда. Наше контрнаступление продолжается полным ходом до сих пор", – заявил Витюк.

Благодаря оперативным действиям СБУ удалось не только предотвратить расшатывание информационного и киберпространства Украины, но и не допустить сбоев в работе критической инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, банков и т.д.

Как пояснил на примере Витюк, если бы не своевременная нейтарализация кибератак, то "сегодня мы бы говорили о неработающих светофорах, об отсутствующей связи, о перебоях в электроснабжении, об потерянных государственных секретах, научных разработках и массово похищенных персональных данных".

Он добавил, что в киберсфере СБУ помогают обычные украинцы и волонтеры по IT-отрасли.

Ранее Госспецсвязи сообщала о новой кибератаке на государственные организации Украины из-за рассылки электронных писем. Письма имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла "write.exe".

В преддверии этих сообщений хакеры атаковали украинских телеком-провайдеров из-за писем о "помощи семьям пропавших военных".