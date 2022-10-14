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Преступность
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СБУ задержала на Харьковщине агента России, который разведывал позиции ВСУ

СБУ задержала на Харьковщине агента России, который разведывал позиции ВСУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента в Харьковской области, который собирал информацию о позициях и передвижениях украинской техники и военных.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, в интересах российских спецслужб действовал 18-летний житель Краснограда Харьковской области. Он согласился на сотрудничество с врагом за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его задержали "на горячем" во время сбора информации. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с поличным.

Правоохранители сообщили ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ обезвредила многофункциональную сеть российского ГРУ в Харьковской области. Предатели имели широкий спектр задач.