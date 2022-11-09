Росія щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України

Росія супроводжує свої ракетні удари по енергетичних об’єктах України потужними кібератаками, щоб спричинити максимальний "блекаут". Проте такі сценарії є прогнозованими, а відтак – не досягають своєї мети.

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Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"СБУ постійно блокує кібератаки на обʼєкти енергетики. Саме ця галузь, разом з інфраструктурою і логістикою – це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ та ГЕС супроводжувалися і кібератаками. В СБУ очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною", – підкреслює Вітюк.

За його словами, в середньому РФ здійснює понад 10 кібератак на Україну за добу. Більшість із них залишаються непоміченими для суспільства, але не для фахівців, які їх відбивають і локалізують.

"Ворог прагне, аби ми опинилися без світла, води, опалення, звʼязку, інтернету. Щоб люди не могли отримати інформацію, звʼязатись з близькими, не могли розплатитися у магазині… Але це вже абсолютно неможливо зараз при такому рівні нашої підготовки та реагування", – наголосив Вітюк.

Він зауважив, що у найгіршому випадку за допомогою кібератаки окупанти можуть, наприклад, вимкнути електроенергію на деякий час, або якісь сервіси не будуть працювати протягом нетривалого періоду, але фахівці працюють, щоб навіть цього не трапилось.

Нагадаємо, з початку повномасштабної агресії РФ Департамент кібербезпеки СБУ відбив понад 3,5 тис. кібератак на державні органи влади та критичну інфраструктуру України.