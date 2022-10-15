Хакеры атаковали транспортные и логистические компании в Украине и Польше, - Microsoft

Центр анализа угроз Microsoft обнаружил хакерскую группу, использующую вредоносные программы при атаках на транспортные и логистические компании в Украине и Польше.

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Об этом сообщила пресс-служба Microsoft.

Отмечается, что новый тип программ "Престиж" ("Prestige ranusomeware"), поразил с интервалом в час организации в Украине и Польше.

По информации Microsoft, эти атаки имели несколько заметных особенностей, отличающих их от других вредоносных программ, отслеживаемых компанией.

В частности, развертывание таких вредоносных программ в масштабах предприятия не является распространенным явлением в Украине, и эта деятельность не была связана ни с одной из 94 групп, которая отслеживается Microsoft.

Кроме того, взломы очень похожи на предварительные атаки российской кибергруппы, связанной с правительством РФ, пытавшейся вмешаться в работу государственных учреждений Украины.

Отмечается, что Microsoft пока не удалось связать хакерские атаки с какой-то конкретной до сих пор известной кибергруппой.

Программа Prestige шифрует данные жертвы и оставляет записку с требованием выкупа, в котором говорится, что данные можно разблокировать только при покупке инструмента для расшифровки.

В Microsoft предполагают, что хакеры украли необходимые учетные данные раньше и ждали подходящего момента.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что российские власти собрали хакеров, которые должны осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры государств-союзников Украины.