Росія готує кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників

Російська влада зібрала хакерів, які мають здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури держав-союзників України.

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Про це 26 вересня повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Розвідка з'ясувала, що основною ціллю ворога є підприємства енергетичної галузі. При цьому хакери використають досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

"Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони", — зазначили в ГУР.

Паралельно з цим росіяни збільшать інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України. Розвідка попереджає, що найбільше ворог намагатиметься завдати шкоди об’єктам критичної інфраструктури Польщі та країн Балтії.

Раніше Держспецзв'язку повідомляла про нову кібератаку на державні організації України через розсилку електронних листів. Листи мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".

Напередодні цих повідомлень хакери атакували українських телеком-провайдерів через листи про "допомогу сім'ям зниклих військових"