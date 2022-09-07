Албанія розриває дипвідносини з Іраном через масштабну кібератаку

Уряд Албанії вирішив розірвати дипломатичні відносини з Іраном через масштабну кібератаку на її державні структури. Про це 7 вересня оголосив у відеозверненні прем'єр-міністр Еді Рама.

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"15 липня минулого року наша країна стала об'єктом серйозної кібератаки, метою якої було знищення цифрової інфраструктури уряду Республіки Албанія, параліч державних послуг, а також крадіжка даних та електронних повідомлень урядових структур. Атака не досягла своєї мети. У порівнянні з цілями агресора втрати можна вважати незначним. Усі системи були відновлені і нічого безповоротно не втрачено", - наголосив він.

За словами Рами, у співпраці зі спеціалізованими партнерськими агентствами з боротьби з кібертероризмом, які направили свої групи до Тирани, ще одразу було виявлено, що "напад 15 липня на Албанію не був операцією окремих осіб або незалежних груп у світі організованої кіберзлочинності, але був державною агресією".

За результатами ж поглибленого розслідування було отримано, як зазначив албанський прем'єр, беззаперечні докази того, що кіберагресія проти його країни була організована та спонсорована Іраном, який задіяв чотири групи для цієї атаки.

Він зазначив, що серед таких була і одна з найвідоміших груп міжнародного кібертероризму, автор чи співавтор попередніх кібератак на Ізраїль, Саудівську Аравію, Йорданію, ОАЕ, Кувейт та Кіпр. Результатами розслідування, що доводять джерело такої агресії, Албанія також поділилася з іншими країнами НАТО та "низкою інших дружніх країн".

На підставі них уряд і ухвалив рішення про негайне припинення дипвідносин з Іраном, сповістивши про це його посольство і попросивши залишити територію Албанії протягом 24 годин весь дипломатичний та адміністративно-технічний персонал, включаючи співробітників служби безпеки.

"Ця крайній захід, зовсім не бажаний, а повністю вимушений, повністю пропорційний серйозності та небезпеці кібератаки, яка загрожувала паралізувати державні служби, видалити системи та вкрасти державні дані, вкрасти електронні комунікації всередині державної системи та посилити небезпеку та хаос у країні", - заявив Рама.

Він також зазначив, що провал цієї масованої атаки на його країну не є кінцем кіберзагрози, а лише доказом того, що Албанія тепер також "потрапила на карту" кібервійни завдяки своєму цифровому розвитку.

Зазначимо, що з 1 травня в Албанії було запущено портал електронних послуг, що дозволяє отримувати більшість держпослуг в електронному вигляді. Через кібератаку 15 липня більшість сервісів припинили роботу, як і сайти уряду, парламенту та інших держструктур.

При цьому вказану кібератаку було здійснено незадовго до анонсованого на 23-24 липня проведення конференції "Всесвітній саміт вільного Ірану" в албанському містечку Манза недалеко від Тирани. Захід пов'язували з ліворадикальною воєнізованою "Організацією моджахедів іранського народу", опозиційною іранському уряду і яку Іран та Ірак вважають терористичною організацією.

Джерело фото: ua.depositphotos.com