- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Албания разрывает дипотношения с Ираном из-за масштабной кибератаки
Правительство Албании решило разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за масштабной кибератаки на ее государственные структуры. Об этом 7 сентября объявил в видеообращении премьер-министр Эди Рама.
"15 июля прошлого года наша страна стала объектом серьезной кибератаки, целью которой было уничтожение цифровой инфраструктуры правительства Республики Албания, паралич государственных услуг, а также кража данных и электронных сообщений правительственных структур. Атака не достигла своей цели. По сравнению с целями агрессора ущерб можно считать незначительным. Все системы были восстановлены и ничего безвозвратно не потеряно", - подчеркнул он.
По словам Рамы, в сотрудничестве со специализированными партнерскими агентствами по борьбе с кибертерроризмом, которые направили свои группы в Тирану, еще сразу было выявлено, что "нападение 15 июля на Албанию не было операцией отдельных лиц или независимых групп в мире организованной киберпреступности, но государственной агрессией".
По результатам же углубленного расследования были получены, как отметил албанский премьер, неопровержимые доказательства того, что киберагрессия против его страны была организована и спонсирована Ираном, задействовавшем четыре группы для этой атаки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он указал, что среди таковых была и одна из самых известных групп международного кибертерроризма, автор или соавтор предыдущих кибератак на Израиль, Саудовскую Аравию, Иорданию, ОАЭ, Кувейт и Кипр. Результатами расследования, доказывающими источник такой агрессии, Албания также поделилась с другими странами НАТО и "рядом других дружественных стран".
На основании их правительство и принято решение о немедленном прекращении дипотношений с Ираном, известив об этом его посольство и попросив покинуть территорию Албании в течение 24 часов весь дипломатический и административно-технический персонал, включая сотрудников службы безопасности.
"Эта крайняя мера, вовсе не желательная, а полностью вынужденная, полностью пропорциональна серьезности и опасности кибератаки, которая грозила парализовать государственные службы, удалить системы и украсть государственные данные, украсть электронные коммуникации внутри государственной системы и усилить небезопасность и хаос в стране", - заявил Рама.
Он также отметил, что провал этой массированной атаки на его страну не является концом киберугрозы, а является лишь доказательством того, что Албания теперь также "попала на карту" кибервойны благодаря своему цифровому развитию.
Отметим, что с 1 мая в Албании был запущен портал электронных услуг, позволяющий получать большинство госуслуг в электронном виде. Из-за кибератаки 15 июля большинство сервисов прекратили работу, как и сайты правительства, парламента и прочих госструктур.
При этом указанная кибератака была совершена незадолго до анонсированного на 23-24 июля проведения конференции "Всемирный саммит свободного Ирана" в албанском городке Манза недалеко от Тираны. Мероприятие связывали с леворадикальной военизированной "Организацией моджахедов иранского народа", оппозиционной иранскому правительству и которую Иран и Ирак считают террористической организацией.
Источник фото: ua.depositphotos.com