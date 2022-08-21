В Албании украинца и двух россиян задержали после нападения на охрану военного завода: все подробности

Гражданин Украины и двое граждан России задержаны в результате инцидента на оружейном заводе в селе Чекин у города Грамш в Албании. Об этом сообщает Министерство обороны Албании. Аналогичную информацию приводит и государственная полиция.

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Отмечается, что около 17:40 20 августа сторож завода заметил подозрительное движение вокруг объекта. Он сразу же сообщил ответственному за охрану предприятия, что на территорию проник человек и пытался вести фотосъемку.

В дальнейшем они применили военные правила с целью задержания лица, предварительно призвав его остановиться. Несмотря на призыв сторожа и ответственного по охране завода, человек попытался уйти, но благодаря быстрой реакции двух сотрудников был пойман.

В этот момент человек в ответ применил против них нейропарализующий спрей, чтобы все-таки сбежать, однако это ему не удалось. После сообщения в полицию правоохранители оперативно доставили 24-летнего гражданина России М.З. в полицейский учасок в Грамше для дальнейших действий.

В то же время за периметром завода были замечены еще два человека - женщина и мужчина, сопровождавшие этого гражданина. Личный состав военной полиции немедленно сообщил об этом в полицию, которая также задержала их недалеко от завода.

Сотрудники полиции смогли выявить автомобиль Chevrolet, в котором ехал 33-летняя гражданка России С.Т. 25-летний гражданин Украины Ф.А., которых также также сопроводили для дальнейших действий.

На место также приехали представители военной полиции и Агентства военной разведки и безопасности, которые в сотрудничестве с Департаментом криминальной полиции и Управлением по борьбе с терроризмом Государственной полиции координируют действия для полного выяснения обстоятельств инцидента.

В свою очередь, двое пострадавших военнослужащих после оказания первой медицинской помощи были доставлены в Тирану для оказания более специализированной помощи. Они находятся под наблюдением врачей и их жизни ничего не угрожает.

Как сообщают в Минобороны, 21 августа их проведал в больнице министр Нико Пелеши. При этом, комментируя инцидент, он отметил, что Грамшский военный завод в действительности уже много лет не работает и является "бывшим" заводом. Однако чиновник заявил, что не стоит считать данное происшествие рядовым.

"Несомненно инцидент должен быть оценен как в более широком региональном контексте, так и в контексте политическом, и не может пройти как рядовое происшествие. Однако мы не можем спешить с выводами. Но все же тот факт, что имела место насильственная реакция со стороны этих иностранных граждан заставляет нас более внимательно исследовать его до конца", - заявил он.

Пелеши подчеркнул, что к такие события не стоит расценивать как происшествия в рамках текущей местной политики, и государственным институтам к ним нужно относиться ответственно, поскольку их заявления по этому поводу могут обернуться гораздо большей проблемой, чем само событие.

При этом уже 21 августа полиция сообщила о другом инциденте - уже на военном заводе в городе Поличан, где сперва были замечены с фотоаппаратом двое граждан Чехии возрастом 34 и 38 лет.

После этого военная и гражданская полиция узнали, что в тоннелях завода находятся еще два человека. В ходе поисков внутри одного из туннелей под заводом выявили двух чешских гражданин возрастом 42 и 51 год. Всех четверых доставили в управление полиции в Берате, однако дальнейшей информации пока не приводится. В Минобороны страны пока ее также не комментируют.