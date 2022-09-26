Россия готовит кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины и ее союзников

Российские власти собрали хакеров, которые должны осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры государств-союзников Украины.

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Об этом 26 сентября сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведка выяснила, что основной целью врага станут предприятия энергетической отрасли. При этом хакеры используют опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов.

"Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электрообеспечения, прежде всего, в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны", — отметили в ГУР.

Параллельно с этим россияне увеличат интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины. Разведка предупреждает, что больше всего враг будет пытаться нанести ущерб объектам критической инфраструктуры Польши и стран Балтии.

Ранее Госспецсвязи сообщала о новой кибератаке на государственные организации Украины из-за рассылки электронных писем. Письма имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла "write.exe".

В преддверии этих сообщений хакеры атаковали украинских телеком-провайдеров через письма о "помощи семьям пропавших военных"