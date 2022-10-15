Хакери атакували транспортні та логістичні компанії в Україні й Польщі, - Microsoft

Центр аналізу загроз Microsoft виявив хакерську групу, яка використовує програми-вимагачі під час атак на транспортні та логістичні компанії в Україні та Польщі.

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Про це повідомила пресслужба Microsoft.

Зазначається, що новий тип програм-вимагачів "Престиж" ("Prestige ranusomeware"), який досі не був ідентифікований, вразив з інтервалом у годину організації в Україні та Польщі .

За інформацією Microsoft, ці атаки мали кілька помітних особливостей, що відрізняють їх від інших шкідливих програм, які відстежує компанія.

Зокрема, розгортання таких шкідливих програм в масштабах підприємства не є поширеним явищем в Україні, і ця діяльність не була пов’язана з жодною з 94 груп активності програм-вимагачів, які відстежує Microsoft.

Крім того, зломи дуже схожі на попередні атаки російської кібергрупи, пов'язаної з урядом РФ, яка намагалася втрутитися в роботу державних установ України.

Зауважується, що Microsoft поки не вдалося пов'язати хакерські атаки з якоюсь конкретною відомою досі кібергрупою.

Програма-вимагач Prestige шифрує дані жертви й залишає записку з вимогою викупу, в якій говориться, що дані можна розблокувати тільки при покупці інструменту для розшифровки.

У Microsoft припускають, що хакери вкрали необхідні облікові дані раніше і чекали на відповідний момент.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що російська влада зібрала хакерів, які мають здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури держав-союзників України.