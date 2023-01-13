Україна здійснила "революцію в системі кіберзахисту", — французький генерал

Українська система кіберзахисту на тлі постійних атак з Росії перейшла на новий щабель оборони, здійснивши "революцію в системі кіберзахисту". Тау думку висловив голова Командування кіберзахисту Франції (COMCYBER) генерал Еймерік Боннемізон, повідомляє EURACTIV.com.

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Він зауважив, що система кіберзахисту України систематично вдосконалювалася, адже країна була мішенню російських хакерів принаймні з 2014 року. Він зауважив, що кібератаки були високопрофесійні, щоб напрацювати ефективний захист українська система кіберзахисту перейшла на новий рівень.

"Кібератаку можна використовувати, щоб назавжди послабити державу прихованим і довгостроковим способом, або жорстоким і видимим способом", — сказав генерал Комітету оборони.

Але, як він додав, цього не сталося, навпаки, тому що Україна зараз має "оборонну перевагу, яка є справжньою зміною парадигми". Це дозволяє країні стримувати, реорганізовувати та "використовувати інші системи для відбиття атак, і все це має значну креативність та інновації" у сфері кіберзахисту.

Відомо, що наразі Російська Федерація працює над посиленням ефективності своїх кібератак для тиску на внутрішні та зовнішні джерела військової та політичної підтримки України.

Раніше Росія намагалася провернути цілу кампанію, щоб завдати суттєвої шкоди українській інфраструктурі. Так, Москва доповнювала ракетні удари по об'єктам енергетик кібератаками, але останні не мали суттєвого впливу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com