Украина совершила "революцию в системе киберзащиты", - французский генерал

Украинская система киберзащиты на фоне постоянных атак из России перешла на новую ступень обороны, совершив "революцию в системе киберзащиты". Это мнение высказал председатель Командования киберзащиты Франции (COMCYBER) генерал Эймерик Боннемизон, сообщает EURACTIV.com.

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Он отметил, что система киберзащиты Украины систематически совершенствовалась, ведь страна была мишенью российских хакеров, по крайней мере, с 2014 года. Он отметил, что кибератаки были высокопрофессиональны, чтобы наработать эффективную защиту украинская система киберзащиты перешла на новый уровень.

"Кибератаку можно использовать, чтобы навсегда ослабить государство скрытым и долгосрочным способом или жестоким и видимым способом", — сказал генерал Комитета обороны.

Но, как он добавил, этого не произошло, наоборот, потому что у Украины сейчас есть "оборонное преимущество, которое является настоящим изменением парадигмы". Это позволяет стране сдерживать, реорганизовывать и использовать другие системы для отражения атак, и все это имеет значительную креативность и инновации в сфере киберзащиты.

Известно, что Российская Федерация работает над усилением эффективности своих кибератак для давления на внутренние и внешние источники военной и политической поддержки Украины.

Ранее Россия пыталась провернуть целую кампанию, чтобы нанести существенный ущерб украинской инфраструктуре. Да, Москва дополняла ракетные удары по объектам энергетик кибератаками, но последние не оказали существенного влияния .

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