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Украина совершила "революцию в системе киберзащиты", - французский генерал
Украинская система киберзащиты на фоне постоянных атак из России перешла на новую ступень обороны, совершив "революцию в системе киберзащиты". Это мнение высказал председатель Командования киберзащиты Франции (COMCYBER) генерал Эймерик Боннемизон, сообщает EURACTIV.com.
Он отметил, что система киберзащиты Украины систематически совершенствовалась, ведь страна была мишенью российских хакеров, по крайней мере, с 2014 года. Он отметил, что кибератаки были высокопрофессиональны, чтобы наработать эффективную защиту украинская система киберзащиты перешла на новый уровень.
"Кибератаку можно использовать, чтобы навсегда ослабить государство скрытым и долгосрочным способом или жестоким и видимым способом", — сказал генерал Комитета обороны.
Но, как он добавил, этого не произошло, наоборот, потому что у Украины сейчас есть "оборонное преимущество, которое является настоящим изменением парадигмы". Это позволяет стране сдерживать, реорганизовывать и использовать другие системы для отражения атак, и все это имеет значительную креативность и инновации в сфере киберзащиты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Известно, что Российская Федерация работает над усилением эффективности своих кибератак для давления на внутренние и внешние источники военной и политической поддержки Украины.
Ранее Россия пыталась провернуть целую кампанию, чтобы нанести существенный ущерб украинской инфраструктуре. Да, Москва дополняла ракетные удары по объектам энергетик кибератаками, но последние не оказали существенного влияния .
Источник фото: ua.depositphotos.com