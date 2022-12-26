СБУ отчиталась о нейтрализации более 4,5 тысячи кибератак с начала года

Служба безопасности Украины сообщает, что с начала года нейтрализовала более 4,5 тысяч кибератак и киберинцидентов. Как передает пресс-служба ведомства, об этом начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил в эфире телеканала "Мы - Украина".

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"Мы подошли к 2022 году, имея позади 8-летний опыт гибридной войны. Ведь война в киберпространстве продолжалась и раньше. На момент вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки, которые мы отразили в январе и феврале, стали дополнительными "тренировками" перед вторжением", – отметил он.

Витюк подчеркнул, что с началом полномасштабной агрессии соответствующей работы стало гораздо больше: если в 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021 – 1400, то уже в этом году их количество выросло уже более чем в три раза.

"Сегодня страна-агрессор совершает в среднем более 10 кибератак в сутки. О большинстве украинское общество, к счастью, даже не знает", – указал руководитель департамента.

Он отметил, что в зоне особого внимания врага находятся сферы энергетики, логистики, военные объекты, а также базы данных органов власти и информационные ресурсы.

Напомним также, что Государственная служба специальной связи и защиты информации зафиксировала в Украине в третьем квартале, в частности, 35-кратный рост количества критических кибервмешательств из России.