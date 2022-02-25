СБУ просит не открывать ссылку якобы от них о "прохождении проверок": это кибератака кафиров

Кибервойна продолжается: СБУ просит не открывать ссылку, похожую на их адрес и не сканировать QR-коды о якобы "прохождении проверки". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Telegram и других мессенджерах распространяют фейк от имени Службы безопасности Украины. Якобы СБУ требует от украинцев перейти по ссылке, чтобы пройти проверку. Это ссылка, похожая на адрес сайта СБУ, но она фейковая и не ведет на онлайнресурс Службы!”, - говорят в официальном сообщении.

На самом деле, по ссылке вам будет предложено добавить новое устройство к аккаунту.

"После этого враг получает доступ ко всей вашей истории переписки (кроме секретных чатов), а также сможет писать от вашего имени", - отмечают в СБУ.

Ни в коем случае нельзя следовать этой ссылке или сканировать QR-код, говорят в ведомстве. И напоминают официальные каналы:

Сайт – www.ssu.gov.ua (без дополнительных символов!)

Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифицированная страница, обязательно – с синей галочкой).

Telegram – https://t.me/SBUkr (верифицированный канал, обязательно – с синей галочкой).

Ранее 25 января 2022 Госспецсвязи заявила о фишинговой атаке на жителей Украины: людям приходят письма с прикрепленными файлами, которые запрещено открывать, потому что это вирус, предоставляющий оккупантам доступ к электронному устройству. Подобные рассылки могут быть и в мессенджерах.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации". Фактически – российские войска вторглись в Украину. Украинские города были обстреляны ракетами. Идут бои с захватчиками. Есть жертвы среди граждан Украины как военных, так и гражданских.

Напомним, 24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации” - то есть, фактически, войны - против Украины.

Российские военные обстреляли военные и гражданские объекты в 10 областях страны. Есть жертвы посреди гражданского населения Украины.