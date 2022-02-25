СБУ просить не відкривати посилання начебто від них про "проходження перевірок": це кібератака окупантів

Кібервійна продовжується: СБУ просить не відкривати посилання, схоже на їх адресу і не сканувати QR-коди про начебто "проходження перевірки". Про це офіційно повідомляє Служба безпеки України.

"У Telegram та інших месенджерах розповсюджують фейк від імені Служби безпеки України. Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби "пройти перевірку". Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайн-ресурс Служби!" — кажуть в офіційному повідомленні.

Насправді за посиланням вам буде запропоновано додати новий пристрій до акаунту.

"Після цього ворог отримує доступ до всієї вашої історії переписки (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені", — наголошують в СБУ.

В жодному разі не можна йти за цим посиланням чи сканувати QR-код, кажуть у відомстві. І нагадують офіційні канали:

Сайт – www.ssu.gov.ua (без жодних додаткових символів!)

Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифікована сторінка, обов’язково – із синьою галочкою).

Telegram – https://t.me/SBUkr (верифікований канал, обов’язково – із синьою галочкою).

Раніше 25 січня 2022 року Держспецзв’язку заявило про фішингову атаку на мешканців України: людям приходять листи з прикріпленими файлами, які заборонено відкривати, бо це вірус, що надає окупантам доступ до електронного пристрою. Подібні розсилки можуть бути і в месенджерах.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок "військової спецоперації". Фактично російські війська вторглися в Україну. Українські міста були обстріляні ракетами. Точаться бої з загарбниками. Є жертви серед громадян України, як військових, так і цивільних.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення "військової спецоперації", тобто фактично війни проти України.

Російські військові обстріляли військові та цивільні об'єкти у 10 областях країни. Є жертви серед цивільного населення України.

