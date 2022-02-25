Окупанти розпочали кібератаку: українців просять не відкривати підозрілі посилання та файли з пошти та месенджерів

Проти українців розпочалася фішингова атака: на електронні адреси мешканців країни приходять листи з прикріпленими файлами, відкривши які людина надасть силам окупантів доступ до свого електронного пристрою. Подібні розсилки можуть бути й у месенджерах. Про це повідомляє Держспецзв'язок України.

“Проти українців розпочалася фішингова атака. На електронні адреси громадян надходять листи із прикріпленими файлами невизначеного характеру”, — йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.

Як уточнюють фахівці, не виключено, що подібні повідомлення розсилатимуть у месенджери.

"Ворожі сили хочуть отримати доступ до електронних пристроїв українців для збирання великого масиву інформації", — пишуть у держслужбі.

Для того, щоб уберегтися від злому, українців просять пам'ятати про кібергігієну.

“У жодному разі не відкривайте вміст таких листів та повідомлень!” — кажуть у Держспецзв'язку.

Нагадаємо, 23 лютого відбулася масована DDoS-атака на сайти Кабінету міністрів, Верховної Ради, Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" та дозволив військовим повномасштабно атакувати Україну. Вже добу українська армія стримує сили супротивника. Є втрати як серед військових, і серед цивільних.