СБУ відзвітувала про нейтралізацію понад 4,5 тисячі кібератак з початку року

Служба безпеки України повідомляє, що з початку року нейтралізувала понад 4,5 тисячі кібератак і кіберінцидентів. Як передає пресслужба відомства, про це начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

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"Ми підійшли до 2022 року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала і раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими "тренуваннями" перед вторгненням", – зазначив він.

Вітюк підкреслив, що з початком повномасштабної агресії відповідної роботи стало набагато більше: якщо у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, то вже цьогоріч їхня кількість зросла у понад три рази.

"Сьогодні країна-агресор завдає в середньому більше 10 кібератак на добу. Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає", – вказав керівник департаменту.

Він розповів, що в зоні особливої уваги ворога знаходяться сфери енергетикт, логістики, військові об’єкти, а також бази даних органів влади та інформаційні ресурси.

Нагадаємо також, що Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації зафіксувала в Україні у третьому кварталі, зокрема, 35-кратний ріст кількості критичних кібервтручань з Росії.